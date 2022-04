Murió la actriz Hilda Bernard a los 101 años

A los 101 años, murió la actriz Hilda Bernard, que tenía una larga trayectoria en la televisión argentina. Fue figura, entre otros programas, de Chiquititas, Rebelde Way y La extraña dama.

El año pasado, durante el festejo de su último cumpleaños, lo festejó a lo grande. Para eso lo celebró junto a sus seres queridos y en redes sociales también la recordaron.

"101 años llenos de talento, magia y amor. Eterna Carmen, Hilda, Nilda... todos tus personajes nos marcaron… hoy te abrazo y te festejo", escribió Cris Morena junto a un video con varias de sus mejores escenas y videoclips.

Quién era Hilda Bernard, la "villana" más querida de las telenovelas

Bernard tuvo una larga carrera en la TV. Fue parte de Alta comedia, El amor tiene cara de mujer, Un mundo de veinte asientos, María de nadie, La extraña dama, Celeste, Antonella, Chiquititas, Rebelde Way, entre otras ficciones.

En 2015, Hilda recibió un premio Martín Fierro a la trayectoria, por sus más de 50 años en los medios. "Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada", sostuvo en una entrevista que brindó después de recibir esa distinción.