Pampita llega a la TV Pública y estalla la polémica por su sueldo millonario: "El país no está para pagarle tanta plata"

Carolina "Pampita" Ardohain mantiene un perfil bajo desde hace meses, concentrada en su vida familiar y en su relación con Martín Pepa. Sin embargo, la conductora estaría lista para retomar su agenda laboral y sumarse a la Televisión Pública, donde se prevé que encabece un ciclo de entrevistas.

A pesar de la convocatoria, el acuerdo aún no ha sido firmado, ya que ambas partes continúan afinando los últimos detalles del proyecto. Según informó Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quien Pueda (América TV):

"La contrata el canal y todavía no está la lista de personas que va a entrevistar."

El proyecto plantea un esquema particular de trabajo, con un formato que incluye tres programas por día durante cuatro días, sin continuidad mensual, lo que deja en evidencia la intensidad concentrada de la labor televisiva.

El monto que desató la polémica

La conductora dio a conocer el sueldo que percibiría Pampita, lo que provocó sorpresa y discusión entre los panelistas. Según Latorre:

25 millones de pesos por cuatro días de trabajo en TV Pública.

Cada día incluiría tres programas, sumando una carga laboral concentrada pero limitada en el tiempo.

La cifra fue señalada como elevada considerando que la señal estatal no se caracteriza por un alto rating.

Yanina Latorre remarcó la particularidad de este pago:

"Es en TV Pública, donde no hay rating y es un monto que no lo gana ni Wanda conduciendo MasterChef."

La periodista también cuestionó la rentabilidad de la inversión: "Pero para mí, el escándalo son los 25 palos. Entiendo que es Pampita, pero ¿cuánto te puede medir o rendir?"

Este planteo refleja la tensión entre el reconocimiento mediático de la conductora y la lógica de la TV estatal, donde los números de audiencia suelen ser más modestos que en los canales privados.

Contrato directo con la señal estatal

Otro punto destacado es que, a diferencia de otros casos en los que los conductores llegan a los canales a través de productoras, Pampita sería contratada directamente por la TV Pública, lo que explica el monto sustancial y la atención mediática que generó.

Yanina Latorre enfatizó: "Para mí es un escándalo que, como está la situación del país, la lleven por 25 palos cuatro días a la TV Pública. De verdad, es mucha guita para cuatro días de trabajo en la TV Pública donde no hay rating y no mide."

Este comentario subraya la percepción de que el salario millonario contrasta con la realidad económica y mediática de la señal estatal, generando un debate sobre la administración de fondos públicos en proyectos de entretenimiento.

Expectativas y próximos pasos

Aunque el ciclo aún no tiene definidos los invitados, la presencia de Pampita promete atraer atención mediática, a pesar de que la señal no tenga altos índices de audiencia. El acuerdo pendiente y los detalles del contrato serán determinantes para concretar este regreso, que ya se coloca como uno de los temas más comentados en la industria televisiva.

El regreso de Pampita a la televisión plantea una ecuación compleja: por un lado, el prestigio y la notoriedad de la conductora; por el otro, el uso de fondos públicos y la expectativa de rendimiento de audiencia. El debate sobre los 25 millones de pesos por cuatro días de trabajo refleja cómo la televisión argentina aún discute la relación entre figuras mediáticas y financiamiento estatal, en un contexto donde la inversión en entretenimiento suele estar bajo escrutinio.