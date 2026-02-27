Paramount mejoró la oferta de Netflix y ahora está más cerca de quedarse con Warner

Lo que parecía un acuerdo encaminado cambió en cuestión de minutos. Paramount Skydance Corporation logró imponerse en la puja por la adquisición de Warner Bros. Discovery, mientras que Netflix, Inc. decidió retirarse formalmente de la negociación.

Desde Warner se informó que su Junta Directiva, tras consultar con asesores financieros y legales independientes, determinó que la propuesta previamente divulgada por Paramount Skydance constituye una "propuesta superior", tal como se define en el acuerdo de fusión vigente con Netflix. Esta calificación técnica resultó decisiva, ya que activó los mecanismos contractuales previstos para escenarios de mejora de oferta.

La comunicación oficial a Netflix puso en marcha un período de cuatro días hábiles, durante el cual la plataforma de streaming tenía la posibilidad de revisar su propuesta para que la de Paramount dejara de constituir una "Propuesta Superior de la Compañía". Ese lapso, contemplado en el acuerdo de fusión, representaba la última oportunidad para sostener la operación previamente aceptada por WBD.

La decisión de Netflix: disciplina financiera y retirada

Sin embargo, Netflix optó por no contraofertar. La compañía anunció de manera oficial que declinaba aumentar su oferta de 87.500 millones de dólares, cifra que había sido aceptada por Warner Bros. Discovery en la instancia anterior de la negociación.

En su comunicado, la empresa explicó su postura con claridad:

"La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta".

La declaración sintetiza el eje de la decisión: una evaluación estrictamente financiera. Aunque Netflix sostuvo que la operación original generaba valor y ofrecía un horizonte regulatorio claro, consideró que el nuevo escenario económico exigido para igualar la propuesta de su competidor ya no resultaba conveniente.

Con esa determinación, Paramount Skydance quedó como la única interesada en avanzar hacia la concreción de la fusión.

Los detalles de la nueva oferta de Paramount Skydance

La propuesta revisada de Paramount Skydance introdujo mejoras concretas respecto del planteo anterior. Los términos incluyen:

Pago de 31 dólares por acción en efectivo, superando los 30 dólares ofrecidos inicialmente.

Pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre, a partir del 30 de septiembre de 2026, en caso de que la operación no se haya cerrado para esa fecha.

Estos ajustes económicos fueron considerados por la Junta de Warner como elementos suficientes para calificar la oferta como "superadora". El incremento en el precio por acción y la previsión de compensaciones adicionales en caso de demoras regulatorias fortalecieron la posición de Paramount en la recta final de la negociación.

Warner y el impulso del Oscar

En paralelo a este proceso corporativo, Warner atraviesa un momento de fuerte visibilidad artística. Las dos películas con más nominaciones al inminente Oscar pertenecen al estudio.

Se trata de:

Una batalla tras otra, con 13 nominaciones.

Pecadores, que ostenta un récord histórico con 16 nominaciones.

Ambas producciones son además las principales candidatas a quedarse con el Oscar a la mejor película el próximo domingo 15 de marzo. Este liderazgo en la temporada de premios coincide con el momento más delicado de su reconfiguración empresarial, sumando un componente simbólico a la operación en curso.

El obstáculo regulatorio y las gestiones en Washington

A pesar de la retirada de Netflix y del aval interno a la propuesta de Paramount Skydance, la fusión aún debe atravesar un engorroso trámite regulatorio para quedar plenamente convalidada.

En ese contexto, se conoció que Ted Sarandos mantuvo reuniones en Washington DC, incluso en la Casa Blanca. Sin embargo, aparentemente no logró reunirse con el presidente Donald Trump. Esas gestiones no resultaron suficientes para modificar el desenlace de la negociación ni para sostener la posición de Netflix frente a la oferta rival.

El escenario que se abre ahora combina un acuerdo empresarial multimillonario, un proceso regulatorio pendiente y un estudio que lidera la temporada de premios más importante de la industria. Con Netflix fuera de la contienda y Paramount Skydance en posición dominante, la definición final dependerá de la aprobación formal de la fusión, último paso para consolidar uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector audiovisual.