Pergolini reveló lo que no se vio de la entrevista a Marta Fort: "Me molestan las malas palabras"

La emisión de Otro día perdido, por El Trece, se convirtió en tema de conversación luego del paso de Marta Fort, quien sorprendió tanto al público como al equipo del programa con la espontaneidad de sus relatos y la utilización de un lenguaje directo.

La repercusión de la entrevista no terminó con la salida al aire. Durante la revisión de los invitados de la semana, Mario Pergolini volvió sobre lo ocurrido y contó que la participación de la joven había obligado a realizar una edición importante antes de que el material llegara a la pantalla.

"La chica de ayer, cómo nos acomodó cada 30 segundos", reconoció el conductor al referirse a las dificultades que atravesaron durante la grabación. Rada, por su parte, intervino con ironía y preguntó: "Salió, ¿no?", en referencia a los momentos que habían generado dudas sobre qué podía finalmente emitirse.

Pergolini explicó entonces el alcance de la edición que debieron realizar: "Los 22 años... y eso que le sacamos una parte, sino estamos todos presos". La frase reflejó el tono que tuvo la conversación posterior entre los integrantes del programa, quienes repasaron algunos de los momentos más incómodos de la entrevista y las expresiones utilizadas por Marta Fort durante su participación.

El episodio de la "pregunta pelotuda"

Entre los recuerdos que surgieron durante la charla apareció una situación vinculada con el lenguaje empleado por la hija de Ricardo Fort. Rada recordó que en un momento Marta le había dicho a Pergolini "pelutudo". La aclaración llegó rápidamente por parte de Evelyn Botto, quien precisó: "No, dijo: 'Qué pregunta pelotuda'".

Pergolini respondió con una observación que buscó marcar la diferencia entre ambas expresiones: "No es lo mismo... porque si me hubiese dicho eso, me hubiese enojado".

El intercambio permitió que el conductor explicara además su propia relación con las malas palabras y el lugar que ocupan dentro de sus programas. Pergolini aseguró que la utilización de ese tipo de lenguaje no es algo que le resulte cómodo.

"A mí me molestan las malas palabras. Siempre he intentado que no haya muchas malas palabras... de verdad, no me gusta", sostuvo. La reflexión también lo llevó a recordar sus años en radio y su vínculo profesional con Vernaci, a quien mencionó en tono irónico: "Por suerte en radio nunca dijimos muchas palabras. Con Vernaci lo charlábamos mucho a esto. Le mandamos un beso grande a la Negra Vernaci".

La referencia aludió a los años de Rock & Pop y al característico estilo de la conductora.

La historia de Ricardo Fort que sorprendió al estudio

El origen de la repercusión estuvo en una de las historias que Marta Fort había contado durante su participación en Otro día perdido. La joven influencer sorprendió al público al revelar una particular faceta de la intimidad familiar de su padre. Durante la conversación con Pergolini y su equipo, Marta explicó que el baño era el lugar que Ricardo Fort utilizaba para mantener conversaciones profundas con sus hijos y allegados.

"El lugar que más usaba él como para pensar, para ponerse profundo, era cuando cagaba", contó la joven ante la risa y el asombro de quienes estaban en el estudio.

Marta relató que su padre solía convocar a distintos integrantes de la familia mientras se encontraba en el baño. "Él nos llamaba a todos, a toda mi familia, a mí, a Felipe. Así mientras cagaba, hablábamos", explicó. La naturalidad con la que la joven contó la situación sorprendió a los presentes y permitió conocer una escena de la vida cotidiana familiar que contrastaba con la imagen pública que había tenido Ricardo Fort.

Según el relato de Marta, ese momento representaba para su padre un espacio de privacidad en el que podía relajarse y mostrarse de una manera diferente a la que exhibía frente a las cámaras. "Era cuando realmente lo veía relajado", recordó la joven, al referirse a esos momentos.

"Esto ya es recorte, ya somos viral"

La historia generó inmediatamente una reacción de Pergolini, quien advirtió a Marta sobre la repercusión que podía tener lo que acababa de contar.

"Esto ya es recorte, ya somos viral. ¿Entendés que es televisión nacional, no?", le señaló el conductor. La joven, sin embargo, no retrocedió en su relato y continuó describiendo con naturalidad la particular dinámica que existía en su familia.

Marta explicó que su padre literalmente se sentaba en el baño y aprovechaba ese momento para pensar y conversar con las personas con las que quería mantener una charla seria.

"Se sentaba en culo, ya literalmente cagando. Estaba así, pensativo, ¿viste? Ahí se ponía a pensar y ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente...", detalló. La descripción volvió a generar sorpresa en el estudio. Pergolini quiso precisar cómo se desarrollaban esas conversaciones y preguntó: "¿Los llamaba al baño?".

"Sí, sí", reafirmó Marta.

El conductor volvió a indagar sobre la escena: "¿Lo veían, pero no con la puerta abierta...?". La respuesta de la joven volvió a sorprender a todos: "¡Sí! Se ponía como en el diván y vos estabas sentado en el bidet. Ahí arrancaba". La particular imagen llevó a Pergolini a reaccionar con humor: "Marta, no es normal lo que estás contando".

Un espacio de privacidad en una casa expuesta

La explicación de Marta también estuvo vinculada con la exposición pública que marcó la vida de Ricardo Fort. Según su hija, la casa familiar tenía una dinámica atravesada por la presencia constante de cámaras y por la exposición que acompañaba al empresario y figura televisiva.

"Mi casa era casi como un estudio de televisión y el momento más privado que tenía era cuando iba al baño", sostuvo la joven. En ese contexto, el baño aparecía en su relato como un espacio diferente al resto de la vivienda, un lugar en el que su padre encontraba un momento de privacidad y tranquilidad.

"Él nos llamaba a todos. Era como su espacio", concluyó Marta al describir aquel hábito particular de "El Comandante". La anécdota se convirtió así en uno de los momentos más llamativos de su paso por el programa y terminó generando una conversación posterior entre Pergolini, Rada y Evelyn Botto acerca de lo que había ocurrido durante la grabación.

Las malas palabras y la polémica

La participación de Marta Fort no solo llamó la atención por las historias que contó. También puso de manifiesto las dificultades que puede generar en televisión una conversación marcada por la espontaneidad y el lenguaje directo.

Según explicó Pergolini, la entrevista debió atravesar un proceso de edición y algunos fragmentos fueron eliminados antes de la emisión. El propio conductor vinculó esa decisión con la necesidad de evitar problemas legales o relacionados con el formato televisivo. La revisión posterior permitió que el equipo recordara algunas de las expresiones utilizadas durante la conversación y que Pergolini explicitara su posición respecto del lenguaje en pantalla.

Su afirmación fue contundente: "A mí me molestan las malas palabras". A partir de allí, recordó su experiencia en radio y la conversación que mantenía sobre ese tema con la Negra Vernaci, a quien mencionó con un saludo.

La entrevista de Marta Fort terminó, de esta manera, excediendo el momento de su emisión. Su relato sobre Ricardo Fort, las reacciones que provocó en el estudio y la edición posterior se convirtieron en parte de la conversación alrededor del programa.