Wanda Nara reveló que le gustaría volver a trabajar con L-Gante

Wanda Nara regresó este domingo a la Argentina y, al llegar al aeropuerto de Ezeiza, habló con la prensa sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que prepara Telefe.

Aunque mantuvo el misterio sobre varios detalles del programa, la conductora se mostró entusiasmada ante la posibilidad de volver a compartir un proyecto con L-Gante, con quien mantuvo una relación que terminó en abril de 2025.

"Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría", respondió Wanda cuando le preguntaron si se imaginaba compartiendo nuevamente momentos del reality culinario con el referente de la cumbia 420.

Además, contó que el músico ya estaría preparándose para el desafío gastronómico. "Está practicando. Ya se metió en la cocina", reveló entre risas.

La posible participación de L-Gante genera expectativa, especialmente por el vínculo que ambos mantuvieron y por el posterior distanciamiento. A pesar de la separación, ambos continuaron dedicándose palabras afectuosas públicamente.

Wanda Nara habló sobre la nueva temporada de "MasterChef Celebrity"

Más allá de la posible participación de L-Gante, Wanda evitó confirmar quiénes serán todos los integrantes de la nueva edición del programa.

Consultada sobre el inicio de las grabaciones, señaló que "ya hay fecha de arranque", aunque aclaró que todavía no puede comunicarla oficialmente.

La conductora también fue consultada sobre la posible participación de su madre, Nora Colosimo, pero prefirió mantener el misterio. "No lo sé. No tengo, eso no lo sé", respondió.

Entre los nombres que suenan para formar parte de esta temporada aparecen Pablo Giralt, quien ya estaría confirmado, además de Juli Poggio, La Tora Villar, Dalma Maradona, Topa, Zaira Nara, Santi Talledo, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.

Por último, Wanda adelantó que una figura que ella misma había pedido durante años finalmente será parte del programa. "Estoy muy contenta", expresó, aunque decidió no revelar de quién se trata.