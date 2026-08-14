Marta Fort habló sobre su relación actual: "Nos fuimos de viaje"

Juan Manuel Ramírez no es el novio de Marta Fort, pero sí es la persona que conquistó su corazón y con quien actualmente "sale de viaje" e incluso lo "va a buscar al aeropuerto": la hija de Ricardo Fort reveló cómo fue el casting que le permitió conocer al uruguayo.

Semanas atrás, la copropietaria de la empresa de golosinas había compartido una imagen del influencer de 28 años que ya supera los 52.000 seguidores en redes sociales. En las últimas horas, "Martita" le contó a Mario Pergolini cuáles fueron los requisitos que había publicado para buscar a una pareja: "Me gustan morochos, altos, tatuados, finos y con cara de turro".

Respecto a la personalidad, la influencer sostuvo: "Me gustan finos y con calle. No los de Puerto Madero. Presentame a los que están más cocinados". Sin embargo, Marta no estaba sola: "Encontré uno y lo voy a buscar al aeropuerto. Novié todo el mundial a escondidas. Me fui a Universal y a Las Vegas con él. La gente no entendía por qué yo subía contenido producido muy sexy, pero no mostraba con quién estaba".

Ante la pregunta de si le generó algún tipo de inconveniente, "mostrar" a su pareja, Marta consideró: "Entre nos, como el chico es uruguayo y vive allá, y yo soy argentina; antes de que venga para acá, lo quería quemar por si se presentaba una novia o un hijo perdido que reclame algún bien o que lo acusen de ser un hijo de puta, me entero ahora".

"La publicación se llenó de comentarios que dicen 'Tatianas, aléjense que es de Marta Fort', sobre la foto de él. Me gusta, es un tipazo. Es un pendejo para mí porque no tiene ni 28 años. Suelo salir con gente más grande, me gusta que tengan cosas de la vida y ya estén medio traumados", cerró la joven.