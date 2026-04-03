Polémica en Gran Hermano 2026: piden expulsar a Sol por dichos sobre Brian Sarmiento y Andrea del Boca

Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano 2026 tras la difusión de comentarios de la participante Solange Abraham, que generaron fuertes críticas en redes sociales y pedidos de expulsión.

Todo comenzó cuando sonó el "teléfono dorado" en la casa y la participante Cinzia eligió a Andrea del Boca y Brian Sarmiento para compartir una cena romántica. Horas después, durante una charla en el exterior de la casa junto a otros participantes, Solange le sugirió al exfutbolista que realizara gestos sexuales durante la velada.

La situación generó incomodidad en el grupo y uno de los participantes intervino para frenar la conversación. Tras la emisión de los comentarios, usuarios de redes sociales reclamaron sanciones y pidieron la expulsión inmediata de la concursante, calificando sus palabras como inapropiadas.

Un video viral y rumores dentro de la casa

En paralelo, otro tema instaló debate entre seguidores del reality. Días atrás, la participante conocida como Pincoya aseguró haber visto a "una nena" dentro de la casa, lo que generó temor entre algunos concursantes.

En las últimas horas, un nuevo video viralizado en redes reavivó la discusión. Mientras el participante Juanicar hablaba en streaming, una figura pasó rápidamente detrás de él. Aunque no se distinguió claramente una forma humana, algunos usuarios compararon el objeto con un perro, un gato o incluso un duende, mientras que otros sostuvieron que podría tratarse simplemente de un insecto.

El episodio volvió a instalar el tema en redes y sumó un nuevo foco de atención para el reality.