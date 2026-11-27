La edición número 75 de Miss Universo quedó marcada por una coronación sin precedentes. El martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la representante del país anfitrión, Jennifer Barreto, de 27 años, se consagró ganadora del concurso internacional tras imponerse ante otras 116 participantes.

La nueva reina recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, en una ceremonia que tuvo un significado especial para Puerto Rico, que alcanzó así su sexta consagración en la historia del certamen. Sin embargo, el resultado adquirió una dimensión todavía mayor por las características personales y profesionales de la ganadora: Barreto se convirtió en la primera mujer casada y madre en obtener el título de Miss Universo.

Su triunfo representa un acontecimiento que trasciende el resultado de una competencia de belleza, porque refleja una transformación en las condiciones de participación que durante décadas habían limitado el acceso de determinadas mujeres al concurso. La nueva soberana llegó a la instancia internacional con una historia familiar, académica y laboral que se aparta de los perfiles tradicionalmente asociados a este tipo de certámenes.

La posibilidad de competir y alcanzar la corona estuvo directamente vinculada con una modificación de las reglas que permitió incorporar nuevas realidades personales y familiares entre las aspirantes.

El cambio de reglas que abrió las puertas a mujeres casadas y madres

Uno de los aspectos centrales de la consagración de Jennifer Barreto fue la transformación reglamentaria impulsada por los organizadores de Miss Universo en agosto de 2022. En aquella oportunidad, se resolvió eliminar el requisito histórico que establecía que las candidatas debían ser solteras y no tener hijos.

La modificación comenzó a aplicarse a partir de la edición de 2023 y significó un cambio profundo en las condiciones de participación. Hasta entonces, las mujeres casadas o que fueran madres quedaban excluidas de la posibilidad de competir por la corona internacional.

En septiembre de 2023 también se eliminó el límite máximo de edad de 28 años. No obstante, esa restricción no habría representado un impedimento para Barreto, quien tiene 27 años y recién cumplirá los 28 el próximo 17 de diciembre.

Por lo tanto, fueron particularmente los cambios relacionados con el estado civil y la maternidad los que hicieron posible su participación y posterior consagración. La eliminación de esas condiciones permitió que una mujer con una familia constituida y una trayectoria profesional pudiera competir en igualdad de condiciones dentro del certamen.

Su victoria también consolidó un proceso de transformación que había comenzado con otras participantes que abrieron camino dentro de esta nueva etapa, entre ellas Camila Avella, Michelle Cohn y Jennifer Colón.

Quién es Jennifer Barreto: su familia y una sólida formación académica

La flamante Miss Universo nació en Mayagüez con el nombre de Jennifer Abreu Mora. Está casada con el sargento Yan Carlos Barreto y es madre de Penélope, una niña de siete años. Su historia personal se combina con una formación académica y una trayectoria laboral vinculadas al acompañamiento psicológico y social. Lejos de limitar su recorrido a las actividades propias del mundo de los concursos de belleza, Barreto construyó una carrera profesional centrada en la salud mental, la intervención comunitaria y la prevención de situaciones de riesgo.

Es graduada en Psicología y completó dos maestrías: una en esa misma disciplina y otra en Trabajo Social Clínico. Además, se especializó en intervención en situaciones traumáticas y prevención del suicidio.

Su preparación académica constituye uno de los aspectos destacados de su perfil, especialmente por la relación directa entre sus conocimientos profesionales y los objetivos sociales que manifestó después de obtener la corona.

Según relató en una entrevista con la revista ¡Hola! Américas, su experiencia con la maternidad fue precisamente uno de los factores que despertaron su vocación por la salud mental y el acompañamiento comunitario.

Su trabajo en el Departamento de Defensa y el Ejército de Estados Unidos

Desde 2021, Jennifer Barreto desarrolla su actividad profesional en Fort Cavazos, Texas, donde se desempeña como especialista de prevención para el Departamento de Defensa y el Ejército de Estados Unidos. Su tarea está relacionada con programas de contención destinados a familias militares, con especial atención a la prevención de problemáticas como la violencia doméstica y el abuso de sustancias.

Se trata de una labor que requiere conocimientos específicos en el campo de la salud mental y la intervención social, dos áreas en las que Barreto cuenta con formación académica y especialización profesional.

Su experiencia laboral también permite comprender el sentido que busca imprimirle a su nueva etapa como Miss Universo. La ganadora manifestó que pretende aprovechar la visibilidad internacional que le otorga el título para desarrollar iniciativas de servicio y filantropía, con el objetivo de acompañar y ayudar a otras mujeres.

De esta manera, su perfil reúne diferentes dimensiones: la maternidad, la vida familiar, la preparación universitaria, el trabajo con comunidades militares y la participación en un concurso internacional que ahora la tendrá como representante y figura central.

De su primer desfile profesional a la corona internacional

El camino de Jennifer Barreto hacia Miss Universo fue particularmente rápido. Antes de febrero de 2026 no contaba con experiencia previa en el mundo del modelaje. Fue en ese mes cuando realizó su primer desfile profesional, iniciando una trayectoria que pocos meses después la llevaría a representar a Puerto Rico en la competencia mundial.

En junio de 2026, apenas cuatro meses después de aquella primera experiencia, consiguió coronarse como Miss Universo Puerto Rico, superando a otras 34 aspirantes.

Su llegada al concurso internacional estuvo acompañada por una historia personal y profesional diferente de la de otras participantes. La preparación académica, su experiencia laboral y su condición de madre formaron parte de un perfil que se destacó dentro de una competencia en la que la autenticidad y la preparación profesional tuvieron un lugar relevante.

Finalmente, ante otras 116 candidatas, logró quedarse con el título mundial en la edición número 75 del certamen.

Una corona de oro blanco y 3.150 diamantes

La consagración de Barreto también tuvo un elemento simbólico en la joya que recibió durante la ceremonia. La nueva reina fue coronada con El Resplandor de un Legado Eterno, una pieza elaborada en oro blanco de 18 quilates y compuesta por 3.150 diamantes.

Con esta victoria, Puerto Rico alcanzó su sexta corona y se ubicó en el tercer lugar del medallero histórico de Miss Universo, solamente detrás de Estados Unidos y Venezuela. El resultado representa una nueva página para el país caribeño dentro de la competencia y reafirma el proceso de apertura que experimentó el certamen durante los últimos años.

La consagración de Jennifer Barreto también permite observar cómo las modificaciones reglamentarias impulsadas desde 2022 comenzaron a reflejarse en los perfiles de las mujeres que llegan a las instancias decisivas. La presencia de candidatas casadas y madres dejó de ser una imposibilidad y pasó a formar parte de una competencia que amplió sus condiciones de participación.

El mensaje de la nueva Miss Universo: servicio, respeto y compromiso social

Minutos después de recibir la corona, Jennifer Barreto participó de una rueda de prensa en la que explicó cuáles son sus expectativas para el reinado y qué significado le atribuye a la oportunidad de representar internacionalmente a Miss Universo.

Sus primeras declaraciones estuvieron orientadas a dejar en claro que su propósito no se limita a la exposición pública ni a los aspectos estéticos de la competencia. Por el contrario, planteó que pretende utilizar la plataforma internacional para desarrollar acciones de servicio y filantropía.

"Que me den la oportunidad porque no soy perfecta, pero vine a ser memorable. Y aspiro a ganarme el respeto y el cariño de todos ustedes", expresó ante los periodistas.

La frase sintetizó su intención de construir un reinado basado en el reconocimiento de su propia historia y en el compromiso con otras personas. En particular, señaló que llegó al concurso con una meta enfocada en ayudar a otras mujeres mediante iniciativas sociales y solidarias.

También se refirió a los vínculos que construyó con las demás participantes durante la competencia. En ese punto, destacó que las relaciones humanas generadas detrás de escena tuvieron para ella un valor que supera la rivalidad propia de un certamen internacional.

Al describir la experiencia, hizo referencia a lo que definió como "las olimpiadas de la belleza", pero sostuvo que el aspecto más significativo fue la posibilidad de establecer vínculos duraderos con sus compañeras.

"Más significativo diría que son las hermandades que uno crea en el transcurso de la competencia. Esas conexiones uno se las lleva de por vida", afirmó.

Su primera agenda internacional comenzará en Nueva York

Tras obtener el título mundial, Jennifer Barreto comenzará rápidamente con sus compromisos internacionales. Su primera actividad está prevista para este sábado 28 de noviembre, cuando participará en el centenario del tradicional desfile de Macy's en Nueva York.

Será el comienzo de una agenda pública que la llevará a asumir las responsabilidades propias de su condición de Miss Universo y a representar al certamen en diferentes actividades.

Su coronación reúne varios elementos que marcaron esta edición: la sexta victoria de Puerto Rico, la transformación de las reglas de participación, su historia como mujer casada y madre, y una trayectoria profesional vinculada con la psicología, el trabajo social y la prevención de la violencia.

A los 27 años, Jennifer Barreto llega a la cima de Miss Universo con una historia que combina familia, formación académica y compromiso comunitario. Su victoria confirma, además, el alcance de los cambios reglamentarios que permitieron que mujeres con experiencias de vida diferentes pudieran acceder a la competencia y disputar su máxima distinción.

La nueva reina dejó planteado que su objetivo será utilizar el reconocimiento internacional para ganarse el respeto y el cariño del público, pero también para impulsar acciones de ayuda a otras mujeres, llevando al centro de su reinado el servicio, la filantropía y los vínculos humanos que considera uno de los mayores legados de su paso por el certamen.