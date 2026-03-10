Sobredosis de Soda: el legado de Cerati revive en Catamarca

El rock nacional argentino posee nombres que son instituciones, y el de Gustavo Cerati junto a Soda Stereo ocupa el altar más alto de la música en castellano. Este miércoles 11 de marzo, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para recibir un evento que trasciende el formato de un simple concierto. A las 21 horas, el emblemático Cine Teatro Catamarca abrirá sus puertas para una noche especial donde el sonido eterno de la mítica banda volverá a cobrar vida.

La responsabilidad de esta tarea recae sobre Sobredosis de Soda, considerada unánimemente como la agrupación tributo más importante de la región. En el marco de su ambiciosa gira internacional denominada "Stereo Tour 2026", el grupo regresa a una provincia con la que ha forjado un vínculo inquebrantable a lo largo de los años. Con más de veinte años de trayectoria y un historial que cuenta con miles de conciertos en diversos países, la banda ha perfeccionado el arte de la reinterpretación. Su propuesta no se basa en la imitación rígida, sino en revivir la potencia de un repertorio que atraviesa el tiempo con una mirada contemporánea, planteando el espectáculo como si aquellas canciones icónicas se estuvieran escribiendo en la actualidad.

Un puente generacional y un sonido moderno

Mariano Albergoli, vocalista del grupo, destaca el fenómeno de la vigencia absoluta de estas composiciones. Según el artista, el universo sonoro de Soda sigue siendo moderno, al punto de que incluso los exponentes de géneros nuevos como el trap o la música urbana se emocionan al hablar de Gustavo Cerati, reconociéndolo como una raíz fundamental. Este impacto se refleja en la platea, donde es habitual observar a fanáticos que asisten con sus hijos e incluso con sus nietos, consolidando un puente generacional donde la música actúa como el lenguaje común que une el pasado con el presente.

La evolución del show: Renovación constante

Uno de los pilares que mantiene a Sobredosis de Soda en la cima de los escenarios internacionales es su negativa al estancamiento. Cada presentación es concebida como un organismo vivo que evoluciona y se transforma, evitando la repetición mecánica. Albergoli explica que la banda se impone el desafío de renovar permanentemente el show, interviniendo en aspectos clave que van desde una escenografía rediseñada para cada etapa del tour hasta un setlist dinámico donde el orden de las canciones se modifica para alterar la narrativa emocional. Incluso se animan a presentar versiones inéditas de los clásicos, otorgando frescura a temas conocidos por todos dentro de un recorrido integral que abarca desde los primeros discos hasta la etapa solista de Cerati.

"Hace cerca de diez años que venimos a la ciudad y cada vez encontramos más público y una conexión muy linda", confiesa el vocalista, subrayando que las expectativas de este reencuentro con los catamarqueños son extremadamente altas tras una década de visitas ininterrumpidas.

Del noroeste argentino hacia el mundo

El concierto en el Cine Teatro Catamarca no es un evento aislado, sino el punto de apertura para una serie de presentaciones estratégicas por el noroeste argentino. Tras su paso por la capital catamarqueña, la gira continuará su curso por las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. Una vez finalizado este recorrido por el NOA y otros escenarios del país, el "Stereo Tour 2026" extenderá sus fronteras hacia Centro América, Estados Unidos y Europa, llevando la bandera del rock argentino a nivel global.

El repertorio prometido para esta noche incluye no solo los grandes hits de álbumes fundamentales como "Canción Animal", sino también aquellas denominadas "perlitas", esas canciones menos habituales que los fans más acérrimos ansían escuchar y que raramente se interpretan en vivo. La cita de este miércoles es una invitación abierta a todos los catamarqueños, especialmente a aquellos "ochentosos" con derecho a revivir su juventud y a disfrutar de una obra que sigue vigente pese al paso del tiempo. Como bien concluye Albergoli, existen canciones que no envejecen porque la música de Soda Stereo siempre vuelve a sonar.

Para quienes deseen formar parte de esta experiencia, las entradas ya pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro Catamarca o a través del sitio entradaweb.com.