Arrancó "Es mi sueño" y una nena logró que La Mona Jiménez y Joaquín Levinton bailaran

La primera emisión de Es mi sueño dejó uno de los momentos más destacados de la noche cuando Margarita, una participante de diez años, sorprendió al jurado con su interpretación musical y generó una reacción espontánea en el estudio.

El programa, que debutó este lunes en la pantalla de eltrece a las 21:15, es un reality musical conducido por Guido Kaczka y cuenta con un jurado integrado por reconocidas figuras de la música y el espectáculo:

Abel Pintos

La Mona Jiménez

Jimena Barón

Joaquín Levinton

Dentro de ese escenario de estreno televisivo, la presentación de Margarita logró destacarse rápidamente y convertirse en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La llegada de Margarita al escenario

La participante ingresó al estudio acompañada por sus padres y explicó cuál es el sueño que la llevó a presentarse en el programa. La niña expresó con claridad su aspiración: "Sueño con ser una cantante famosa".

Antes de comenzar su presentación, Margarita compartió también sus emociones frente a la experiencia de presentarse ante el jurado y el público. "Estoy muy contenta y estoy muy nerviosa", dijo al ingresar al escenario.

Ante sus palabras, los integrantes del jurado intentaron tranquilizarla. Todos coincidieron en darle un consejo similar: relajarse, disfrutar el momento y divertirse durante la presentación.

Una interpretación que sorprendió al jurado

La sorpresa llegó cuando Margarita comenzó a interpretar "A Don Ata", un tema popularizado por Soledad Pastorutti. La participante realizó una performance que fue definida como impecable, destacándose por su seguridad y su frescura en el escenario.

Durante la interpretación, la reacción del jurado fue inmediata. Tres de los integrantes accionaron la palanca hacia el color verde, lo que significaba su aprobación para que la concursante avanzara en el certamen.

Además del respaldo del jurado, la actuación generó una reacción particular en el estudio: La Mona Jiménez y Joaquín Levinton comenzaron a bailar durante la presentación, contagiados por la energía de la interpretación. Ese momento se convirtió en uno de los instantes más celebrados de la noche dentro del programa.

Un comentario que evocó una figura histórica

Tras la actuación, los jurados ofrecieron sus devoluciones. Uno de los comentarios más llamativos fue el de La Mona Jiménez, quien estableció una comparación que sorprendió a todos en el estudio.

El cantante expresó: "Me hizo acordar Mercedes Sosa cuando era... era jovencita y vino a cantar a Cosquín. La trajo Cafrune. Vos tenés la misma voz".

En su comentario, el jurado hizo referencia a la histórica presentación de Mercedes Sosa en el festival de Festival Nacional de Folklore de Cosquín, cuando fue presentada por Jorge Cafrune. La comparación provocó un momento emotivo en el estudio y fue recibida con entusiasmo por el público presente.

El voto que llegó fuera de tiempo

La actuación concluyó con una ovación del público y del jurado, lo que anticipaba un resultado positivo para la participante. Tras la presentación, Margarita agradeció el reconocimiento recibido y el conductor del programa tomó la palabra para anunciar el resultado. "Con tres de los cuatro votos...", comenzó a decir Guido Kaczka.

En ese momento intervino Joaquín Levinton, quien aseguró que también había emitido su voto. "Yo voté también", reclamó el músico. Sin embargo, su decisión había sido tomada fuera de tiempo, algo que el conductor aclaró de inmediato. "Joaquín, menos mal que pasó con tres porque no cuenta", respondió Kaczka.

De esta manera, la participante logró avanzar en el certamen con tres votos positivos, suficientes para garantizar su continuidad en el programa.

Un formato con un sistema de evaluación particular

El reality "Es mi sueño" se presenta como una nueva apuesta televisiva que combina talento musical, entretenimiento y participación del jurado en tiempo real. Uno de los elementos distintivos del formato es su mecanismo de evaluación, que utiliza un sistema de palancas.

Cada integrante del jurado dispone de una palanca individual que puede accionar durante la presentación de los participantes para expresar su reacción. Este mecanismo permite que el público observe en tiempo real cómo reaccionan los jurados frente a cada actuación, generando un nivel de interacción inmediata dentro del programa.

Según explicó el conductor Guido Kaczka en diálogo con el programa Puro Show, el jurado está conformado por artistas con estilos muy diferentes, lo que se refleja en sus devoluciones y evaluaciones. "No se puede creer cómo advertís lo que piensa cada uno, lo distintos que son", señaló el conductor.

Un comienzo que dejó momentos memorables

El debut de "Es mi sueño" dejó varias postales destacadas, pero la presentación de Margarita se convirtió en uno de los momentos más recordados de la primera emisión.

La combinación de talento, espontaneidad y emoción permitió que la participante no solo lograra el respaldo del jurado, sino también una conexión inmediata con el público. Su interpretación de "A Don Ata" y la reacción del jurado —con La Mona Jiménez y Joaquín Levinton bailando en el estudio— marcaron uno de los momentos más celebrados del estreno del programa.

Con su clasificación a la siguiente ronda, Margarita dio uno de los primeros pasos dentro del reality musical, en un debut que dejó claro el espíritu del ciclo: descubrir talentos y convertir el escenario en el lugar donde los sueños comienzan a tomar forma.