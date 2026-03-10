Sorpresiva doble eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes fueron los participantes eliminados

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina dejó una fuerte sorpresa para el público. Durante la emisión del lunes 9 de marzo, el programa definió la salida de Chino Leunis y La Joaqui, en una jornada marcada por la tensión, la expectativa y las decisiones difíciles del jurado.

A lo largo de la competencia, ambos participantes habían logrado consolidar un lugar dentro del reality gastronómico, destacándose no solo por sus platos sino también por su presencia dentro del grupo de concursantes. Por eso, el resultado final de la gala generó un impacto inmediato entre los seguidores del programa.

El desafío final de la jornada fue determinante. En esa instancia, los participantes debieron enfrentarse a una prueba que exigía creatividad, técnica y un preciso manejo de los tiempos, tres factores clave para lograr un plato capaz de convencer al jurado.

El objetivo era claro: presentar preparaciones de alto nivel gastronómico que demostraran evolución, dominio de los ingredientes y capacidad para ejecutar una idea culinaria sólida bajo presión.

Un desafío que puso a prueba creatividad y técnica

Durante la prueba final, los concursantes tuvieron que trabajar con precisión para completar sus platos dentro del tiempo establecido. El desafío no solo evaluaba la calidad de las preparaciones, sino también la capacidad de cada participante para organizarse dentro de la cocina.

Los criterios centrales que evaluó el jurado incluyeron:

Creatividad en la propuesta gastronómica

Técnica en la ejecución del plato

Presentación final

Manejo de los tiempos durante la preparación

Tras finalizar la etapa de cocina, llegó uno de los momentos más esperados y tensos del programa: la degustación por parte de los chefs. Cada preparación fue analizada cuidadosamente antes de que el jurado ofreciera su devolución.

Sin embargo, las elaboraciones presentadas por Chino Leunis y La Joaqui no lograron destacarse frente a las de sus compañeros. Luego de evaluar los platos y considerar los distintos aspectos del desafío, el jurado tomó la decisión que terminó definiendo la jornada.

Esa resolución selló la salida de ambos participantes del certamen gastronómico.

Una despedida emotiva que sorprendió al público

La eliminación de dos competidores en la misma noche generó sorpresa entre los seguidores del programa. Tanto Leunis como La Joaqui se habían convertido en figuras muy queridas dentro de la competencia, lo que hizo que su despedida tuviera una carga emocional especial.

Al momento de abandonar sus estaciones de cocina, ambos participantes compartieron palabras de agradecimiento. Reconocieron la experiencia vivida dentro del reality y destacaron el aprendizaje obtenido durante su paso por el programa.

También expresaron gratitud por:

El cariño del público

El apoyo de sus compañeros

Las enseñanzas recibidas durante la competencia

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los dos participantes valoraron el recorrido realizado dentro del ciclo, destacando el crecimiento personal y gastronómico que les dejó la experiencia.

La despedida fue acompañada por muestras de afecto de parte de los demás concursantes, quienes reconocieron el aporte de ambos dentro de la dinámica del reality.

MasterChef Celebrity entra en su etapa más exigente

Con la eliminación de Chino Leunis y La Joaqui, MasterChef Celebrity Argentina avanza hacia una instancia cada vez más competitiva. La salida simultánea de dos participantes modifica el escenario del certamen y aumenta la presión sobre quienes continúan en carrera.

A partir de ahora, los concursantes restantes deberán redoblar esfuerzos para mantenerse dentro de la competencia, enfrentando desafíos que prometen ser cada vez más complejos.

El programa continúa combinando entretenimiento y gastronomía, una fórmula que ha logrado consolidarlo como uno de los ciclos más vistos de la televisión argentina. Cada gala suma nuevas pruebas, platos más elaborados y decisiones del jurado que mantienen en vilo a los televidentes.