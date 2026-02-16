Sofía Gonet rompió el silencio tras los rumores de affaire con Mauro Icardi

Sofía Gonet, conocida tiktoker e influencer, se vio envuelta en una polémica que sacudió las redes sociales durante los últimos días. La joven fue señalada como la supuesta mujer que le enviaba fotos de contenido sexual a Mauro Icardi, el delantero argentino, generando un revuelo mediático inmediato. La acusación surgió a partir de los comentarios de los periodistas Guido Záffora y Yanina Latorre, quienes revelaron que la protagonista del rumor sería "una mujer rubia que trabaja en un programa de un canal de aire". Tras estas declaraciones, la atención de los usuarios de redes sociales se volcó de inmediato sobre Gonet, transformándola en el centro de un escándalo no confirmado.

La repercusión fue tal que la propia influencer debió salir al aire para aclarar la situación y detener la ola de especulaciones que circulaba en Twitter, Instagram y TikTok.

La respuesta de Sofía Gonet: humor y desmentido

En un móvil con Infama (América TV), Gonet enfrentó los rumores con su característico estilo irónico y humor filoso. "Es mentira. Pero no puedo creer que no la vi. Porque me parecía espectacular la historia. ¡Me hubiese servido un montón! Pero es mentira, nunca le escribí", aseguró la influencer, desmintiendo de manera categórica cualquier vínculo con Icardi.

La tiktoker, lejos de mostrarse incómoda, hizo una lectura humorística de la situación y destacó lo divertido que sería que el rumor fuera real. Con ironía confesó: "Me serviría desde lo personal porque me parece divertidísimo robarle el novio a la China Suárez, como construcción de una historia. Además, nada más lindo que salpicarte con un escándalo". Estas declaraciones muestran la capacidad de Gonet de manejar la controversia mediática sin perder su estilo característico y, al mismo tiempo, subrayan cómo el mundo del entretenimiento argentino mezcla la vida real con historias que podrían parecer guionadas.

Límites claros: su postura frente al mundo futbolístico

Más allá del rumor y del tono humorístico, Sofía Gonet también se encargó de marcar sus límites frente a los futbolistas y la figura del "botinero". En sus declaraciones fue categórica: "No me gustan los jugadores de fútbol, cero, para nada. Los detesto". Esta frase no solo desmiente cualquier posibilidad de vínculo romántico con Icardi, sino que también refuerza su postura personal y su independencia frente a un estereotipo muy instalado en el mundo mediático argentino.

El contraste entre la viralización de los rumores y la respuesta personal de Gonet pone de relieve la complejidad de la vida de los influencers y la manera en que la opinión pública puede moldear percepciones sobre su vida privada. La combinación de desmentido, humor y sinceridad sobre sus preferencias personales le permitió a la tiktoker tomar el control de la narrativa, evitando que los rumores dañen su imagen o generen confusiones permanentes.

La influencia de los medios en la construcción de escándalos

El caso de Sofía Gonet evidencia cómo los rumores, muchas veces lanzados por medios o periodistas, pueden transformarse rápidamente en trending topic y afectar la vida de los involucrados. La participación de figuras como Guido Záffora y Yanina Latorre demuestra el poder mediático de ciertos comunicadores, capaces de disparar especulaciones con apenas un comentario sobre "una mujer rubia que trabaja en un canal de aire".

En este contexto, la capacidad de Gonet para desmentir con humor y claridad se convierte en un recurso estratégico, que no solo protege su reputación, sino que también pone en evidencia la dinámica entre rumor, redes sociales y figura pública.