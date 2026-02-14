Avenida Güemes Oeste: un conductor alcoholizado provocó un choque en cadena

La imprudencia y el consumo de alcohol al volante volvieron a ser los protagonistas de un grave incidente vial ocurrido durante la noche de ayer. El escenario del siniestro fue la Avenida Güemes Oeste al 400, una zona que se vio convulsionada por una colisión múltiple que involucró a tres vehículos y dejó como saldo a tres mujeres con heridas de diversa consideración. El hecho, según las primeras pericias realizadas en el lugar, habría sido desencadenado por una maniobra temeraria ejecutada por un conductor que circulaba bajo efectos del alcohol.

Alrededor de la noche de ayer, el sistema de emergencias y las autoridades policiales fueron alertados sobre un fuerte impacto en la mencionada arteria. El principal responsable del incidente fue identificado por las fuerzas de seguridad como Juan Quiroga, de 54 años, quien circulaba al mando de un Toyota Corolla negro, dominio AB 665 WA. De acuerdo con los datos recabados por los efectivos en el lugar del hecho, Quiroga, quien se encontraba en un aparente estado de ebriedad, habría perdido el control de su unidad de manera repentina. Sin mediar aviso, el vehículo se habría cruzado de carril, invadiendo la mano contraria de la avenida y generando una situación de peligro inminente para los conductores que transitaban de manera correcta por su carril.

La negligencia de Quiroga derivó en un choque de frente contra un Ford Ka gris, dominio AC 941 DA. Este segundo vehículo era conducido por Vanesa Pini, de 51 años, quien en ese momento viajaba acompañada por otras dos mujeres identificadas como Vicenta Rivera, de 81 años, y Carolina Molina, de 46 años.

La violencia del choque frontal fue tal que el Ford Ka recibió la mayor parte de la energía del impacto, resultando en daños materiales severos y lesiones físicas inmediatas en todas sus ocupantes. Ante la gravedad de la situación, el personal sanitario que acudió al lugar procedió al traslado de las tres mujeres hacia el Hospital San Juan Bautista, donde ingresaron con un diagnóstico inicial de golpes varios producto de la fuerte colisión.

La magnitud del accidente no terminó con el choque entre el Toyota y el Ford. Debido a la inercia y la violencia de la incontrolable colisión inicial, se produjo un segundo impacto contra una Fiat Fiorino blanca, dominio AD 297 DE, que en ese momento se encontraba debidamente estacionada sobre la avenida. Este utilitario, propiedad de Facundo Salcedo, resultó ser un damnificado indirecto que sufrió importantes daños materiales en su unidad.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de seguridad en la Av. Güemes Oeste al 400 para realizar las tareas de rigor. En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Quinta, quienes procedieron a resguardar la escena y controlar el tránsito, que se vio interrumpido por el trabajo de los peritos.

Asimismo, tomaron participación los sumariantes de la Unidad Judicial N° 5, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de Juan Quiroga, cuya situación se ve agravada por su estado al momento de conducir.