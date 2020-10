Stefi Roitman confirmó su casamiento con Ricky Montaner

Hace unos días, Ángel de Brito dio la primicia en su cuenta de Twitter: Ricky Montaner le propuso casamiento a Stefi Roitman. "En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, ella encontró una alianza y él le preguntó: ¿te querés casar conmigo?", había contado el periodista.

Ahora, con una romántica postal en Instagram, la joven reveló que aceptó unirse en matrimonio con el hijo de Montaner. "Dije que sí", escribió en la descripción del posteo, que en pocas horas superó los 400 mil likes.

Entre los cientos de comentarios que recibió la influencer se destacó el mensaje que le dejó Ricardo Montaner. "Me hacés muy feliz, haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios", expresó el intérprete de "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "Tan enamorados", entre otros hits.

Quien también festejó la noticia fue Eva Luna, la menor de los hijos del reconocido artista. "Mi hermanitaaaaa", exclamó al ver el posteo de Stefi anunciando su casamiento con Ricky.

La publicación se llenó de mensajes de famosos que felicitaron a la pareja. Danna Paola, por ejemplo, saludó a la diosa argentina y manifestó su alegría por la boda: "¡Ay, congrats! ¡Que bello esto!". Sebastián Yatra dejó corazones en la publicación. Y Oriana Sabatini agregó: "¡Que hermoso todo!".

En una reciente entrevista, Stefi contó cómo fue apostar a la convivencia con su novio en Miami, en medio de la pandemia. "Nunca proyecté tanto para adelante con Ricky, era muy de vivir el día a día. Primero a distancia, después se dio esto de la cuarentena y era vivir el día a día. No sabía hasta cuándo iba a estar acá, cuándo iba a volver a Buenos Aires. En junio estuvo la posibilidad de volver a la Argentina con estos vuelos de repatriación, pero pensé que había mucha más gente que necesitaba volver a su trabajo, a su hogar, y, por otro lado, hablando con mi familia y mis amigos, me dijeron: 'Stef, te extrañamos, pero si te quedas allá está bien también'. No iba a poder tener una relación a distancia y la vida nos juntó en cuarentena", explicó.

La joven indicó que, aunque extraña Buenos Aires, logró armarse de un grupo de amigos en Estados Unidos. "Cuando no estamos en familia, ni en pareja, tengo mis ratos para mí sola. Además, acá conocí gente increíble, amigos nuevos de productoras y marcas, lo que me permite tener mi independencia también. Estoy construyendo mi lugarcito acá, de a poquito", concluyó.