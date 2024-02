"The Good Doctor" la serie finaliza después de siete temporadas

Las series de médicos son de la temática más consumida por los usuarios de streaming, pueden realizar varias de ellas en un año, pero pocas se instalan en el corazón de los espectadores, y pocas logran prevalecer más de una temporada.

En este caso, The Good Doctor se ha mantenido en el podio de las series médicas más reconocidas desde el 2017, no obstante, a partir del 20 de febrero de este año, la producción de la serie emitirá los últimos episodios. Así lo anticipa David Shore, creador de la historia, quien ha visto como después de 7 temporadas tiene que decir adiós. “Sé que por el resto de mi vida voy a tener situaciones en las que piense 'Ojalá tener que escribir al Dr. Murphy ahora mismo'. Hay algo sobre ese tiempo que me gustaría compartir con la gente. Adoré ese personaje. Lo quieres lanzar a cualquier situación y ver qué tiene que decir sobre todos nosotros. Siempre hablamos de eso. Cuando vives con el personaje como lo hemos hecho, te hace una mejor persona. Espero”, comentaba Shore

La séptima temporada de The Good Doctor aun está por estrenarse, pero ya se ha confirmado que será la última de la serie que protagoniza Freddie Highmore. El actor comenzó su andadura en la producción de la cadena ABC allá por 2017. Highmore ya era ampliamente conocido por haber aparecido en películas como Charlie y la fábrica de chocolate o Descubriendo nunca jamás, ambas junto a Johnny Depp. Lo que no podía esperar es que con el cirujano Shaun Murphy iba a conseguir su mayor éxito, el mismo que le ha mantenido en lo alto durante tanto tiempo y al que ahora tiene que abandonar. Pero, según asegura el creador de la serie, será un final a la altura de la serie y, aunque agridulce, uno en el que se haga justicia a los personajes.

David Shore y Dr. House:

“Hace años, cuando hacía otra serie, alguien preguntó, '¿sabes cómo va a terminar la serie?” y dije 'Sí, sé exactamente cómo esta serie terminará. Un día, recibiré una llamada de la cadena”. En esa serie y en esta serie, hemos sido bastante afortunados por planear el final que queremos hacer. Ha sido un año raro. Hacer solo diez episodios es desafortunado. Pero ser capaces de hacerlo como queremos es una bendición”, explica Shore, que sabe bien de lo que habla porque antes de The Good Doctor ya se había encargado de la anterior gran serie en torno a médicos, House.

La serie protagonizada por Hugh Laurie se mantuvo en antena durante un poco más, hasta ocho temporadas, y no tardó en convertirse en una de las series más aclamadas de la televisión, en gran medida gracias al propio Laurie y su interpretación como el astuto y sarcástico médico. Habrá que ver si Shore nos tiene preparada alguna otra sorpresa para su final, pero de momento habrá que esperar al próximo día 20, que es cuando se estrena la séptima temporada en Estados Unidos.