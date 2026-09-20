Tini Stoessel se quebró en pleno show y habló del duelo que atraviesa

En medio de una etapa atravesada por conflictos familiares y un proceso personal complejo, Tini Stoessel volvió a presentarse ante miles de personas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su actual gira internacional FUTTTURA.

Durante su recital en Colombia, la cantante decidió detener por unos minutos el desarrollo del espectáculo para hablar directamente con sus seguidores. Frente a la multitud, y visiblemente emocionada, se refirió al duelo que está atravesando y a la manera en que el público se convirtió también en una compañía durante ese proceso.

"Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor", expresó.

Sus palabras generaron una inmediata reacción entre los presentes. La respuesta de los fanáticos fue una ovación que rápidamente se transformó en un canto dirigido a la artista: "Nuestra sola, nuestra sola, nuestra sola".

La escena conmovió todavía más a Tini, quien buscó entre las tribunas a Rodrigo De Paul, su pareja y futuro marido. El futbolista se encontraba allí acompañado por Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Camila Homs.

Un mensaje sobre los procesos personales

Sin mencionar de manera directa a los integrantes de su familia ni especificar las circunstancias particulares de ese duelo, Tini continuó hablando frente al público sobre las diferentes etapas que atraviesan las personas a lo largo de la vida.

"Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida", manifestó.

En ese contexto, la cantante reconoció que continuar con sus presentaciones no siempre resulta sencillo para ella. "No se me hace tan fácil estar acá", admitió durante el recital. La confesión mostró otra faceta de la artista, quien, pese a la emoción, decidió permanecer frente a sus seguidores y continuar compartiendo con ellos la música que forma parte de su actual gira.

Tini también aprovechó ese momento para agradecer el acompañamiento que recibe del público y explicó que el cariño de sus seguidores representa una ayuda para continuar adelante.

"Ojalá de alguna manera también pueda estar acompañándolos esta noche. Para que por un ratito se diviertan. Los acompaño. Estén con las personas que aman. Bailen, sonrían, se emocionen y entendamos que todos somos seres humanos y que de alguna manera nos toca pasar por cosas de la vida", expresó antes de intentar retomar el espectáculo.

Entre lágrimas, risas y una búsqueda en la tribuna

La tensión emocional de ese momento también tuvo instantes de espontaneidad. Entre lágrimas y risas, Tini volvió a buscar con la mirada a Rodrigo De Paul entre el público.

"No sé, mi vida está por acá. Te quiero... No sé bien. ¿Dónde? ¿En ese lado?", dijo mientras intentaba ubicarlo. La reacción del estadio volvió a ser inmediata. Una nueva ovación acompañó la escena mientras la cantante se preparaba para continuar con el recital.

La presencia de De Paul junto a Francesca y Bautista se produjo así en un momento particularmente sensible del espectáculo, cuando Tini había decidido compartir con sus seguidores parte de lo que está viviendo en el plano personal.

El episodio reflejó además el vínculo que la artista estableció con su público durante una etapa en la que, según sus propias palabras, las canciones funcionan como un espacio de acompañamiento mutuo.

Tini también habló de su salud mental

El momento vivido en Colombia se sumó a otra declaración realizada días antes durante su presentación en El Salvador, donde la intérprete de "Cupido" también decidió hablar abiertamente sobre su experiencia vinculada con la salud mental.

Frente a sus seguidores, Tini contó: "Yo pasé por un proceso que se llama depresión diagnosticado, y a día de hoy sigo con psiquiatra, con psicóloga".

La cantante explicó además que cuenta con una red de acompañamiento integrada por personas que forman parte de su vida desde hace años. "A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo de prensa que me acompaña hace muchos años y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos", agregó.

Sus palabras pusieron nuevamente el foco en la importancia que tiene para ella el acompañamiento de su entorno y de sus seguidores. En ese sentido, Tini vinculó su propia experiencia con el alcance que pueden tener sus canciones para quienes atraviesan momentos difíciles.

La música como espacio de acompañamiento

A partir de su experiencia personal, la cantante también destacó el significado que tiene para ella saber que su música puede acompañar a otras personas en distintos procesos de sus vidas.

"Pero quiero que sepan que me siento totalmente y absolutamente bendecida si este álbum o cualquiera de estas canciones los acompañó o los está acompañando en alguno de sus procesos", expresó.

La artista cerró ese mensaje con una frase dirigida especialmente a quienes puedan estar atravesando situaciones similares: "Quiero que sepan que no están solos".

Así, sus recientes presentaciones de FUTTTURA estuvieron atravesadas no solamente por la música y el encuentro con sus seguidores, sino también por momentos en los que Tini decidió mostrarse vulnerable y hablar de aquello que está viviendo.

En Colombia, esa apertura quedó expuesta cuando se quebró frente al público, reconoció que no siempre le resulta sencillo estar allí y agradeció el acompañamiento recibido. El público respondió con ovaciones y cantos, mientras la presencia de Rodrigo De Paul en la tribuna sumó otro componente emocional a una noche en la que la cantante volvió a poner en palabras la importancia de acompañar y ser acompañada durante los distintos duelos y procesos de la vida.