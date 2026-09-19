Wanda Nara lanzó un filoso comentario contra la China Suárez y explotó todo: "Yo no robo..."

Wanda Nara protagonizó un divertido momento durante su participación en el Pigmento Fest, donde se presentó con su marca en un stand ubicado en La Rural de Palermo. En medio del evento, una situación espontánea con una persona terminó despertando las risas de todos los presentes.

El hombre quiso compartir el encuentro con su pareja y decidió llamarla por videollamada. Mientras permanecía junto a Wanda, le mostró a su novia quién estaba a su lado y la empresaria no dudó en sumarse a la comunicación.

Nara tomó el teléfono y comenzó a conversar con la mujer. En tono de broma, hizo una referencia a uno de los episodios más recordados de la farándula argentina y lanzó: "Hola, estoy acá con tu marido. Quedate tranquila, que no robo maridos". La ocurrencia provocó risas entre quienes presenciaron la escena. Farmeó aura, como dirían los jóvenes.

Rememoremos. La frase cobró fuerza por el particular antecedente que involucra a Wanda y la China Suárez. Antes de que trascendiera el affaire entre Mauro Icardi y la actriz en septiembre de 2021 en París, ambas habían tenido un primer acercamiento a través de un conocido en común: Ricky Sarkany.

En aquella oportunidad, el empresario se comunicó por videollamada con Nara y, durante la conversación, Suárez tomó el teléfono para saludarla. Fue entonces cuando se presentó como admiradora de la empresaria y protagonizó aquel intercambio que quedó en la memoria: "Hola Wanda, ¡me muero!".

Años después, Wanda volvió a traer aquella historia al presente con una frase que rápidamente fue asociada por los presentes con aquel recordado episodio.

Qué dijo Nora Colosimo de la China Suárez

La tensión entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Nora Colosimo. La madre de la empresaria habló en LAM (América TV) y puso especial atención en la situación que atraviesan sus nietas, Francesca e Isabella.

Todo comenzó a partir de una publicación que realizó la actriz en sus redes sociales. La actriz compartió imágenes en bikini mientras disfrutaba de una jornada soleada y respondió a las críticas que recibió por su cuerpo. En medio de los comentarios, hizo referencia a que podía aprovechar la tarde para descansar y disfrutar de su tiempo.

Las imágenes generaron la reacción de Colosimo, quien cuestionó la situación en la que, según su relato, se encontraban las niñas mientras permanecían en la casa de su padre. Con evidente preocupación por la salud de sus nietas, expresó: "A mí me interesa lo que le hace a mis nietas y no lo puedo soportar. Están en la casa de su papá, enfermas, no van al colegio. 40 grados de fiebre, se contactaron con Wanda, pasó su credencial. ¿A vos te parece salir a decir hoy que está tomando sol? Me pregunto: ¿con quién estaban? ".

La madre de Wanda continuó con sus cuestionamientos y apuntó contra la decisión de disfrutar del día mientras las menores estarían atravesando un cuadro de salud. En ese sentido, planteó que la situación requería otro tipo de atención y consideró que la publicación de la actriz podía interpretarse como una provocación: "El papá quiere verlas y se va a tomar sol. Si están enfermas, estás con ellas, no las dejás encerradas y te vas a la pileta. Es una provocación de ella. Innecesario. Justo en el día que Wanda está con el programa. Es una provocadora".

Durante la entrevista, Colosimo también llevó sus críticas hacia otro aspecto relacionado con la crianza de las menores. La madre de la empresaria cuestionó la situación educativa y comparó ese escenario con la escolarización de los hijos que la China tuvo con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. En ese contexto, lanzó una pregunta directamente dirigida a la actriz: "Si es tan buena madre, ¿por qué no se preocupa por escolarizar a sus hijas o está esperando que su pareja les pague el colegio?".

A su vez, Nora defendió la decisión que habría tomado Wanda al permitir que Francesca e Isabella permanecieran junto a su padre, al considerar que de esa manera podían aprovechar el tiempo con él. Según explicó, las disputas entre los adultos terminan teniendo consecuencias sobre las menores y sostuvo: " Estas cosas no las ponen bien a ellas. Wanda fue generosa porque les dijo que se quedaran con el papá para disfrutarse ".

Hacia el final de su intervención, Colosimo relató un encuentro que tuvo con Icardi y contó cuál fue la reacción de una de sus nietas al verlo. La anécdota mostró el vínculo afectivo que las niñas mantienen con su padre pese al conflicto familiar. "El otro día me lo encontré, se ve que venían detrás mío en el auto. Una de mis nietas me dijo: 'Si lo veo, lo abrazo'", relató.