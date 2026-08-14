Tini y Rodrigo De Paul: quiénes son los famosos que podrían asistir a su boda

El casamiento entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, previsto para el próximo 19 de diciembre, promete convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del año. La celebración tendrá como escenario el exclusivo Dok Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, y la pareja se encuentra ultimando los detalles para una jornada que reunirá a personalidades de distintos ámbitos.

Tras la confirmación del compromiso, comenzaron a circular los nombres de algunas de las celebridades que podrían formar parte de la lista de invitados. La expectativa alrededor de la boda creció a partir de la cantidad de figuras vinculadas tanto con la trayectoria artística de Tini como con la carrera deportiva de De Paul.

La pareja se habría comprometido durante unas vacaciones en Marruecos, hace exactamente un año. Desde entonces, ambos estarían abocados a la organización de una lujosa celebración que tendrá entre sus protagonistas a personas de sus respectivos círculos profesionales y personales.

Las figuras vinculadas a Tini

Tini Stoessel lleva aproximadamente 19 años de carrera en los medios, una trayectoria que le permitió construir numerosos vínculos con figuras del espectáculo, la música y la televisión.

Entre los nombres que figuran en la lista de invitados de su casamiento aparecen artistas, influencers y personalidades de diferentes ámbitos. La nómina que trascendió incluye a:

María Becerra .

. Nicki Nicole .

. La Joaqui .

. Oriana Sabatini .

. Lele Pons .

. Steffy Roitman .

. Ricky Montaner .

. Lizardo Ponce .

. Alejandro Sanz .

. Susana Giménez.

La presencia de Susana Giménez tiene, además, una particularidad dentro de la historia de la celebración: fue precisamente la conductora quien confirmó la fecha de la boda en televisión.

La posible asistencia de estas figuras refleja el amplio círculo de relaciones que Tini construyó durante sus años de actividad en los medios y en la música. La lista reúne nombres de distintas generaciones y ámbitos del espectáculo, desde artistas de la escena musical hasta personalidades de la televisión y las redes sociales.

Los invitados del mundo del fútbol

Por el lado de Rodrigo De Paul, la celebración también tendría una importante presencia de figuras relacionadas con el fútbol y con su trayectoria deportiva. Entre los nombres que se esperan aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de Paulo Dybala, Leandro Paredes y Kun Agüero.

A ellos se sumarían otros integrantes de La Scaloneta, entre los que se mencionó a Nicolás Otamendi.

La posible reunión de estos nombres le otorgaría a la celebración un fuerte componente vinculado con el fútbol argentino, en particular con el círculo que rodea a De Paul y con los futbolistas con quienes compartió distintas etapas de su carrera. También se habló de la posible presencia de David y Victoria Beckham, aunque en este caso la asistencia no está confirmada.

Por lo tanto, mientras algunos nombres aparecen entre las figuras que se esperan para la celebración, otros permanecen todavía dentro del terreno de las versiones y posibilidades.

Un círculo íntimo que también estará presente

Más allá de las celebridades que podrían asistir, la boda contará también con el círculo íntimo de la pareja, integrado por amigos cercanos y familiares.

La celebración, de esta manera, combinará la presencia de personas vinculadas con las carreras profesionales de Tini y De Paul con aquellos integrantes de sus entornos personales más cercanos.

La lista que trascendió permite observar los dos grandes mundos que confluyen en la pareja: por un lado, el espectáculo, la música y los medios asociados a la trayectoria de Tini; por otro, el fútbol y los vínculos construidos por De Paul a lo largo de su carrera.

El anuncio del compromiso

El camino hacia el altar tuvo uno de sus momentos centrales el pasado 11 de agosto, cuando Tini sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su compromiso con Rodrigo De Paul.

La cantante realizó el anuncio mediante un video que rápidamente revolucionó las redes sociales. En esa publicación también anticipó que mostraría el proceso que llevará a la pareja hasta el altar.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul", escribió Tini junto al video que publicó en su cuenta de Instagram. El mensaje confirmó públicamente una relación que desde hacía tiempo concentraba la atención y marcó el comienzo de una nueva etapa para ambos: la preparación de su casamiento.

Desde entonces, la expectativa comenzó a trasladarse hacia la celebración del 19 de diciembre, fecha que finalmente quedó asociada al esperado encuentro.