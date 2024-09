Cómo un latino puede adaptarse a la cultura estadounidense

Partir hacia una nueva cultura puede desencadenar un cóctel de emociones, desde la emoción de lo desconocido hasta la melancolía de lo dejado atrás. Tanto es así que el primer desafío que debemos enfrentar como latinos al emigrar a Estados Unidos es saber adaptarnos a la cultura estadounidense.

La facilidad para acostumbrarse a lo nuevo puede variar por diferentes factores, por ejemplo, la edad o personalidad. Si eres latino recién llegado, sabemos exactamente por lo que estás pasando. Por eso hemos creado este artículo, con nuestras mejores recomendaciones para sobrellevar el choque de culturas y empezar la vida que sueñas en USA cuanto antes.

¿Qué es el choque cultural?

La cultura está compuesta por un conjunto de elementos de nuestro entorno (tradiciones, valores, normas) y que, en gran parte, nos identifican: dejar los zapatos en la entrada de la casa, dar dos besos para saludar o dejar propina al acudir a un restaurante, como es el caso de vivir en los Estados Unidos.

Al emigrar es normal sentir un choque cultural los primeros meses, mientras todavía aprendes cómo se hacen las cosas en tu nuevo país de residencia. Estas diferencias son aún más grandes si ni siquiera compartes el idioma.

Ante un choque cultural, lo que siempre coincide es una combinación de emociones, sentimientos y sensaciones que van desde tristeza, soledad, ansiedad, nostalgia y resistencia. ¡Pero no te preocupes! En Aprende Institute queremos ser tus aliados y compañeros en este proceso de adaptación que te llevará a alcanzar tus objetivos.

Es fundamental reconocer que el choque cultural es una experiencia natural y parte del proceso de ajuste a un nuevo entorno. La paciencia, la apertura a nuevas perspectivas y el desarrollo de habilidades interculturales son fundamentales para superar esta crisis y llegar al éxito.

¿Cómo adaptarse a una cultura nueva al emigrar?

Muchos miedos aparecen a la hora de incorporar costumbres ajenas a la cotidianidad de nuestras vidas. ¿Olvidaremos las tradiciones que definen nuestra cultura? ¿Perderemos parte de nuestra personalidad? ¿Nos estaremos transformando en algo que no somos? Nada más alejado de la realidad.

Adaptarse a lo nuevo se trata de un desafío. Pero la recompensa está en un mayor crecimiento personal, adquisición de nuevas experiencias, y muchos más beneficios. Conoce los pasos que debes seguir para facilitar este proceso desde el primer momento:

Aprende el idioma

Cuando a las diferentes tradiciones y costumbres se les suma un cambio de idioma, es más complicado visualizar un horizonte en donde puedas sentirte 100% adaptado al nuevo país. Pero no te asustes, no necesitas ser un experto en la primera semana. Como con cualquier idioma, lo fundamental es intentar al menos dominar las palabras básicas para hacerte entender; luego tendrás tiempo de perfeccionarlo si te interesa. Si tienes hijos, debes saber que la escuela acelerará su aprendizaje, y es importante reforzar los conocimientos practicando en casa.

Muestra interés

Una de las cosas que les va a encantar a los locales es ver tu interés por conocer más acerca de su cultura. Muchos estarán encantados de responder tus preguntas y curiosidades para que puedas adaptarte sin problemas a su país. No tengas miedo de empezar conversaciones y comenzar lentamente tu pequeña comunidad.

Sé respetuoso con la cultura

Si algo de la cultura no te parece atractivo o tiene relevancia, eso no significa que debas reprocharlo. Por el contrario, mantén tu mente abierta e intenta entender el por qué de esas creencias o comportamientos. No tienes que estar a favor de ellas, solo aprende, acepta con amabilidad y respeta.

Forma nuevos lazos sociales

Al emigrar, es perfectamente normal sentirse solo y añorar compañía. Lo primero que puedes hacer es empezar a relacionarte con tus vecinos y personas que frecuenten los mismos lugares que tú. Al principio será más fácil buscar a otros latinos que compartan experiencias y sentimientos, pero no le temas a los estadounidenses, ya que ellos también pueden ser un engranaje fundamental en tu adaptación a la cultura y al nuevo país.

Las bases de la cultura norteamericana

Una de las grandes ventajas de la cultura de Estados Unidos es que está conformada por una gran variedad étnica, por lo que es común encontrar personas con raíces de diferentes partes del mundo. Así, sus tradiciones se mezclan con otras culturas, dando lugar a hábitos y celebraciones de lo más diversos. Exploremos algunos de ellas:

Celebraciones populares

Halloween o la noche de brujas: es celebrada cada 31 de octubre y su tradición es disfrazarse, hacer el “ trick or treat” y decorar las casas con motivos terroríficos.

es celebrada cada 31 de octubre y su tradición es disfrazarse, hacer el “ y decorar las casas con motivos terroríficos. Thanksgiving Day: la cena de acción de gracias es celebrada el cuarto viernes de noviembre de cada año. Es uno de los días más destacados del país, donde familiares y amigos se reúnen para compartir un banquete y manifestar su agradecimiento, por la vida, los alimentos, la salud y todo lo que poseen.

la cena de acción de gracias es celebrada el cuarto viernes de noviembre de cada año. Es uno de los días más destacados del país, donde familiares y amigos se reúnen para compartir un banquete y manifestar su agradecimiento, por la vida, los alimentos, la salud y todo lo que poseen. Navidad y Año Nuevo: también son festividades importantes para ellos, y no varían mucho de las costumbres latinas: árbol de Navidad, decoraciones, regalos, y cenas con familiares y amigos. Sin embargo, en algunos estados de USA hay mucha menos presencia de la religión en estas fechas.

también son festividades importantes para ellos, y no varían mucho de las costumbres latinas: árbol de Navidad, decoraciones, regalos, y cenas con familiares y amigos. Sin embargo, en algunos estados de USA hay mucha menos presencia de la religión en estas fechas. Spring break : esta es una semana de vacaciones de primavera que se otorga a todos los estudiantes de los colegios y universidades, y también a algunos trabajadores. Muchos locales aprovechan a viajar hacia destinos más cálidos y hasta de playa.

esta es una semana de vacaciones de primavera que se otorga a todos los estudiantes de los colegios y universidades, y también a algunos trabajadores. Muchos locales aprovechan a viajar hacia destinos más cálidos y hasta de playa. April´s fool day: es una de las festividades más típicas, y se realiza el 1º de abril. Es el equivalente al “Día de los Inocentes” en países como México, Colombia, Cuba, España, Uruguay y otros.

Tradiciones que debes conocer

4 de julio o Día de la Independencia: este es el día festivo nacional más importante de los estadounidenses. Lo celebran con tradiciones como fuegos artificiales, desfiles, la puesta de bandera, el canto del himno y el disfrute de comida americana: hamburguesas, hot dogs, seven layer dip , tarta de manzana y el infaltable asado o barbacoa al aire libre.

este es el día festivo nacional más importante de los estadounidenses. Lo celebran con tradiciones como fuegos artificiales, desfiles, la puesta de bandera, el canto del himno y el disfrute de comida americana: hamburguesas, , tarta de manzana y el infaltable asado o barbacoa al aire libre. Memorial Day: este día se honra a quienes han fallecido sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cada último lunes del mes de mayo se hace esta conmemoración. Los estadounidenses asisten al Cementerio Nacional de Arlington , Virginia para presentar sus respetos.

este día se honra a quienes han fallecido sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cada último lunes del mes de mayo se hace esta conmemoración. Los estadounidenses asisten al Cementerio Nacional de , Virginia para presentar sus respetos. El día de los presidentes: se celebra el tercer lunes de febrero y se utiliza para homenajear al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y el resto de sus sucesores.

se celebra el tercer lunes de febrero y se utiliza para homenajear al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y el resto de sus sucesores. El día de Martin Luther King: es uno de los personajes más importantes en la historia estadounidense, y se lo recuerda el tercer lunes de enero de cada año.

es uno de los personajes más importantes en la historia estadounidense, y se lo recuerda el tercer lunes de enero de cada año. Día de San Patricio: esta tradición inició por inmigrantes irlandeses, pero ya se transformó en un clásico para los locales. Se celebra el 17 de marzo de cada año para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón católico de ese país.

Estilo de vida y valores estadounidenses

La conducta de los estadounidenses, en comparación con otras culturas, es tranquila, informal y relajada. Cada quien se encuentra enfocado en sus responsabilidades, y se fomentan valores como la igualdad, la libertad y el patriotismo.

¿Qué es el sueño americano?

La mayoría de los inmigrantes que residen en Estados Unidos han llegado en busca de oportunidades y escapando de países con un gran malestar político y económico. Estados Unidos promete ser una nación donde cualquier puede empezar desde cero y obtener la vida que desea.

Aunque en un inicio “el sueño americano” significaba riqueza económica, actualmente esto se percibe como un estilo de vida cómodo, tranquilo, con libertad financiera y pensamientos libres.

Valores y creencias fundamentales en la cultura americana

Como ya hemos mencionado, el valor más destacable de la cultura americana es el de la libertad de acción. En cuanto a las prácticas religiosas se encuentran todo tipo de creencias, aunque predomina el catolicismo.

Equilibrio entre trabajo y vida personal

Los estadounidenses son muy apasionados de su trabajo y creen fuertemente en la importancia del esfuerzo y el mérito para alcanzar los objetivos propuestos. En ese sentido, puede resultar un poco abrumador para los latinos ver desdibujada la línea entre el trabajo y la vida personal. Estudios aseguran que algunos estados ofrecen mayor equilibrio en estos aspectos, entre los que destacan Connecticut, Washington, Nueva York, California, Nueva Jersey y Oregon.

Vida cotidiana y social: ¿Cómo se relacionan los estadounidenses?

Puntualidad

Los estadounidenses se toman en serio el tema de la puntualidad. Llegar unos minutos tarde puede considerarse una gran falta de respeto.

Consumismo

La producción y compra de autos, alimentos, productos electrónicos, ropa, y muebles es común en la cultura de Estados Unidos. Las personas adquieren constantemente bienes que les permiten mejorar su calidad de vida y estatus.

Pasión por el deporte

Estados Unidos es popular por deportes como el fútbol americano, béisbol, baloncesto y el hockey sobre hielo. Cada uno se conforma con torneos que movilizan grandes masas.

Independencia temprana

Es normal que los jóvenes al salir del colegio se muden de casa, ya sea a algo propio o porque deciden realizar sus estudios en universidades lejanas a su residencia.

Cultura latina vs cultura americana: principales diferencias

Besos y abrazos: aunque en los países latinos es común este tipo de contactos, los estadounidenses no se sienten cómodos e incluso, lo sienten algo invasivo, especialmente si no se conocen.

aunque en los países latinos es común este tipo de contactos, los estadounidenses no se sienten cómodos e incluso, lo sienten algo invasivo, especialmente si no se conocen. La privacidad: para los latinos es normal reunirse y hablar sobre temas personales entre amigos y familiares. En Estados Unidos existe un alto nivel de privacidad, por lo que se considera inapropiado realizar algunas preguntas: ingresos, matrimonio, hijos.

para los latinos es normal reunirse y hablar sobre temas personales entre amigos y familiares. En Estados Unidos existe un alto nivel de privacidad, por lo que se considera inapropiado realizar algunas preguntas: ingresos, matrimonio, hijos. Relaciones sociales: los países latinos son muchos más colectivos, les encanta la familia y los amigos. En cambio, Estados Unidos, se inclina más por el individualismo.

los países latinos son muchos más colectivos, les encanta la familia y los amigos. En cambio, Estados Unidos, se inclina más por el individualismo. Expresar emociones: en Latinoamérica es normal mostrar y comunicar tus afectos y emociones hacia otros, algo que no es muy aceptado o común en Estados Unidos.

en Latinoamérica es normal mostrar y comunicar tus afectos y emociones hacia otros, algo que no es muy aceptado o común en Estados Unidos. Jerarquías: los países latinos buscan mantener el respeto considerando la edad, clase social, profesión, educación. Estados Unidos se enfoca en la igualdad.

Consejos finales

Ahora ya conoces un poco más sobre la cultura americana, y tienes algunos consejos para empezar a insertarte en ella de la mejor manera posible. Como latinos, sabemos que esta tarea puede ser al principio abrumadora, pero te aseguramos que el esfuerzo valdrá la pena.