Grave accidente en Catamarca: hay dos motociclistas en estado crítico

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en las últimas horas en la localidad de Polcos, departamento Valle Viejo, encendió las alarmas sobre los riesgos que implican los cables expuestos en la vía pública y la falta de controles adecuados. El hecho se registró en el barrio 50 Viviendas Nuevo Sol, donde una pareja de motociclistas resultó severamente herida tras impactar contra un cable de internet que se encontraba atravesado en plena calle.

Las víctimas, identificadas con los apellidos Galván y Carrizo, circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron sorprendidas por el cableado, que se encontraba colgando a baja altura y sin ningún tipo de señalización preventiva. De acuerdo con las primeras informaciones, el cable impactó directamente en la zona del cuello de ambos ocupantes, provocando la pérdida inmediata del control del rodado y una violenta caída sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, ambos motociclistas sufrieron lesiones de extrema gravedad, con traumatismos severos que motivaron una rápida intervención del sistema de emergencias. En particular, la mujer presentó heridas de consideración que encendieron mayor preocupación entre los equipos médicos que asistieron en el lugar.

Personal del SAME acudió de inmediato tras recibir el alerta y dispuso el traslado urgente de ambos heridos en clave roja hacia el Hospital San Juan Bautista, donde permanecen internados bajo estricta atención médica, con pronóstico reservado.

El siniestro generó momentos de extrema tensión y conmoción entre los vecinos del sector, muchos de los cuales salieron a la calle tras el accidente para auxiliar a las víctimas y advertir sobre el peligro. Según relataron testigos, el cable de internet habría quedado atravesado en la calle luego de ser desenganchado accidentalmente por un camión distribuidor de gaseosas, que al circular por la zona habría tironeado el tendido aéreo sin advertir la situación.

Tras el paso del camión, el cable quedó colgando peligrosamente a baja altura, transformándose en una verdadera trampa mortal para quienes transitaban por el lugar, especialmente motociclistas y ciclistas. La ausencia de señalización, vallado o aviso preventivo fue uno de los puntos más cuestionados por los vecinos, quienes manifestaron su indignación por la irresponsabilidad y la falta de mantenimiento del cableado urbano.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Judicial Nº 10, junto a efectivos de la Comisaría de Villa Dolores, quienes realizaron las actuaciones de rigor, relevaron testimonios y documentaron el estado del cableado. La investigación avanza con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si existieron negligencias por parte de la empresa de internet, del conductor del camión involucrado o de las autoridades encargadas del control del espacio público.