Filtraron un video de María Becerra ensayando el Himno antes de la final

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también tuvo como protagonista a María Becerra, quien este domingo interpretará el Himno Nacional Argentino antes del comienzo del partido decisivo.

En las horas previas al encuentro comenzaron a circular en las redes sociales imágenes correspondientes al ensayo realizado por la cantante. El material, difundido por seguidores de la artista, permitió observar parte de la prueba de sonido que llevó adelante durante la mañana como preparación para uno de los momentos más importantes de su carrera.

En la grabación se puede ver a María Becerra sobre el campo de juego del MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, donde la Selección dirigida por Lionel Scaloni disputará su tercera final mundialista.

La difusión del video incrementó la expectativa de los fanáticos que aguardan tanto el espectáculo previo como el comienzo del encuentro decisivo.

La confirmación de su participación

La presencia de María Becerra en la ceremonia previa quedó confirmada durante la mañana por Martín Baclini, representante comercial de la artista, quien brindó la información a TN Show.

La confirmación puso fin a las versiones que venían circulando durante los días previos acerca de quién sería la persona encargada de interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino antes del partido entre Argentina y España.

La cantante será la responsable de abrir uno de los momentos protocolares más importantes de la jornada, previo al inicio de la final del Mundial.

Antes de que se oficializara su participación, la propia artista había despertado numerosas especulaciones a través de sus redes sociales. En medio de los rumores, María Becerra compartió una imagen en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Aunque la fotografía no confirmaba de manera explícita que participaría en la ceremonia, mostraba a la cantante junto a la camiseta argentina y la pelota del Mundial, elementos que incrementaron las versiones sobre su presencia en el evento.

La publicación estaba acompañada por una breve palabra: "Yendo".

Además, la artista incorporó un sticker de ubicación donde se indicaba que se dirigía hacia Nueva York, detalle que reforzó aún más las sospechas de sus seguidores sobre su participación en la final.

"Es un honor"

En la previa del encuentro, María Becerra dialogó con distintos medios de comunicación presentes en el estadio de Nueva Jersey y expresó su emoción por el momento que estaba a punto de vivir.

En un video compartido desde la cuenta de Radio La Red en la red social X, la cantante explicó cómo surgió la posibilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino.

"Los chicos querían que yo cantara el himno", expresó. Luego agregó: "Así que para mí es un honor", al referirse a la oportunidad de participar de la ceremonia previa a la final del Mundial.

Durante la entrevista también explicó cómo fue el contacto para sumarse al evento. "Nos hablaron desde la FIFA, nos mandaron un mail, se contactaron con mi manager", detalló.

Consultada sobre el significado que tiene esta convocatoria dentro de su trayectoria artística, María Becerra aseguró que la posibilidad de cantar el Himno Nacional en una final del Mundial ocupa uno de los lugares más importantes de su carrera.

Según expresó, esta experiencia va "al podio" de todos los hechos que vivió como artista.

La previa de una jornada histórica

La participación de María Becerra formará parte de la ceremonia previa al encuentro que enfrentará a Argentina y España, correspondiente a la final del Mundial 2026.

El ensayo realizado durante la mañana permitió ultimar los detalles de una presentación que será seguida por millones de espectadores y que abrirá oficialmente el partido decisivo.

Datos principales de la presentación:

Artista: María Becerra.

María Becerra. Interpretación: Himno Nacional Argentino.

Himno Nacional Argentino. Escenario: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

MetLife Stadium, Nueva Jersey. Confirmación: Martín Baclini, representante comercial de la artista.

Martín Baclini, representante comercial de la artista. Contacto para la convocatoria: la FIFA se comunicó mediante un correo electrónico con su manager.

La final comenzará a las 16

Tras la ceremonia protocolar y la interpretación del Himno Nacional Argentino, comenzará el encuentro entre las selecciones de Argentina y España. El partido está programado para las 16:00 y podrá seguirse a través de las siguientes señales y plataformas:

TV Pública.

TyC Sports.

DSports.

Telefe.

Disney+ Premium.

La interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de María Becerra se convertirá en uno de los momentos más esperados de la previa de la final del Mundial 2026. Horas antes del partido, un video de su ensayo en el MetLife Stadium comenzó a circular en las redes sociales, mostrando la preparación de la artista para una presentación que, según sus propias palabras, representa un verdadero honor y ocupa un lugar "al podio" dentro de los momentos más importantes de su carrera. Luego de la ceremonia, toda la atención se trasladará al campo de juego, donde Argentina y España disputarán el título mundial desde las 16:00.