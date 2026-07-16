Catamarca: encontraron a un hombre casi sin signos vitales y lo rescataron justo a tiempo

El reloj marcaba exactamente las 20:00 de la noche de ayer cuando se activaron los protocolos de emergencia pública en la capital. El epicentro del suceso se localizó en las inmediaciones del Parque Adán Quiroga, un espacio que, a esa hora, se convirtió en el escenario de una situación de extrema urgencia. Específicamente, el requerimiento de auxilio se situó a la altura de la esquina de la avenida Los Legisladores y calle Batungasta, una intersección que demandó la inmediata movilización de los servicios de seguridad.

La alerta original daba cuenta de una situación de salud crítica: una persona estaba descompensada en la vía pública. Ante la gravedad potencial del reporte, los numerarios de la Seccional Séptima acudieron con máxima celeridad al punto indicado para constatar el estado del ciudadano y brindar la primera asistencia necesaria.

Primera respuesta en el terreno y maniobras de reanimación

Al arribar a la intersección de la avenida Los Legisladores y calle Batungasta, el personal policial de la Seccional Séptima se enfrentó a un panorama de alta complejidad asistencial. En el lugar, los uniformados divisaron a un hombre de 40 años tendido en el suelo. La evaluación primaria de la víctima reveló un cuadro sumamente delicado, caracterizado por signos vitales débiles, lo que requería una intervención inmediata y sin dilaciones para preservar su vida.

Ante este diagnóstico crítico de extrema urgencia, el oficial subinspector Cristian Tito asumió la responsabilidad de la primera respuesta médica de emergencia. El oficial procedió de inmediato a realizarle maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). Estas técnicas manuales de compresión resultaron fundamentales para sostener las funciones básicas de la víctima mientras se organizaba la logística de su traslado definitivo.