ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 30 de abril

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 30 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.
Quiénes cobran hoy las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo. (Captura: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 12 de mayo.