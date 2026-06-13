Un empleado de un comercio fue arrestado tras ser descubierto robando mercadería en Catamarca

Grietas en la confianza comercial: Un empleado fue aprehendido tras ser descubierto hurtando mercadería en la zona norte

El propietario de un comercio local sorprendió a un trabajador ocultando cortes de carne vacuna y porcina en su mochila. Tras la intervención de la Comisaría Octava, el acusado quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.

El quiebre de la confianza en el ámbito laboral

La jornada vespertina en el sector comercial del Distrito Norte se vio drásticamente alterada por un hecho que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los propietarios frente a los delitos internos. Un comerciante de la zona se vio obligado a mutar su rol de empleador al de denunciante tras ser testigo directo de un acto ilícito perpetrado por parte de su propio personal. La traición a la confianza depositada en el entorno de trabajo se materializó en un rápido accionar delictivo dentro del mismo establecimiento.

El incidente comenzó a registrarse de manera formal en la tarde de hoy, precisamente a las 13:55 horas, cuando el dueño del local comercial decidió no dejar pasar por alto la situación y buscar el auxilio de la fuerza pública. La celeridad de los acontecimientos obligó a una inmediata respuesta por parte de las autoridades de seguridad locales, quienes debieron activar los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones de flagrancia.

La denuncia espontánea y el accionar policial

El damnificado, un hombre de 40 años, no dudó en actuar tras constatar la irregularidad en su negocio. De manera espontánea, el comerciante se hizo presente en las instalaciones edilicias de la Comisaría Octava. Ante las autoridades policiales de guardia en la base de la mencionada seccional, el ciudadano manifestó con precisión lo que acababa de observar en las instalaciones de su local comercial.

De acuerdo con el relato pormenorizado del propietario, uno de sus empleados asignados a las tareas cotidianas había cometido un delito en pleno horario laboral. El damnificado explicó detalladamente que observó al trabajador realizar maniobras para ocultar carne vacuna y porcina, utilizando para dicho fin un elemento de transporte personal: una mochila de color negro. Tras perpetrar la maniobra de ocultamiento del producto cárnico, el sospechoso se retiró del lugar de los hechos, creyendo haber burlado la vigilancia del establecimiento.

Aprehensión del sospechoso y secuestro de los elementos

Al tomar conocimiento del hecho y contar con las descripciones brindadas por el denunciante, los uniformados dependientes de la Comisaría Octava actuaron con celeridad. Mediante un despliegue en la zona, el personal policial procedió de forma rápida a la aprehensión del presunto autor del hecho.

El sospechoso fue debidamente identificado por las fuerzas de seguridad, tratándose de un joven de apellido Saavedra, de 29 años de edad. En el mismo procedimiento de captura, las autoridades lograron un resultado positivo respecto a los elementos denunciados como sustraídos.

Los datos técnicos y el resultado del procedimiento policial se detallan a continuación:

Identidad del aprehendido: Un ciudadano de apellido Saavedra, de 29 años de edad, empleado del comercio afectado.

Elementos sustraídos y recuperados: Cortes de carne vacuna y carne porcina.

Elemento de ocultamiento utilizado: Una mochila de color negro, de propiedad del sospechoso.

Estado actual de la mercadería: Los productos cárnicos fueron recuperados en su totalidad y quedaron bajo la condición formal de calidad de secuestro.

Actuaciones judiciales y situación procesal

Una vez consolidado el procedimiento de aprehensión y el recupero de la mercadería, la Policía de la Provincia activó los canales legales pertinentes para encauzar la causa judicial. En primera instancia, los efectivos policiales procedieron a invitar formalmente al damnificado, el comerciante de 40 años, a comparecer para radicar la denuncia penal correspondiente. Dicho trámite administrativo y legal debió ser asentado en las oficinas del Precinto Judicial N° 8, estamento que por jurisdicción corresponde a la tramitación de las causas de esta naturaleza en dicha demarcación.

Por otra parte, la situación del joven imputado se tornó estrictamente judicial. Tras el operativo en la vía pública, el sujeto de apellido Saavedra fue trasladado y alojado en la seccional policial interviniente. Los uniformados dieron inmediata participación a las autoridades judiciales correspondientes, quedando el aprehendido a disposición exclusiva de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que determinará los pasos procesales a seguir y evaluará la calificación penal definitiva del hecho acontecido en la tarde de hoy.