  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1440 ~ $1460
  • TURISTA $1820 ~ $1820

10 C ° ST 9.59 °

Unión Radio 91.3 en vivo

ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 16 de junio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

16 Junio de 2026 00.40

Después del feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes, la ANSES reactivó su cronograma de pagos este martes 16 de junio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Además, los jubilados y pensionados recibirán un ingreso adicional clave: el medio aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber del semestre y, para quienes cobran la mínima, rondará los $403.317,99. Así, el total a cobrar llega a $674.976,99. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

Quiénes cobran la AUH (Captura: ANSES)

Quiénes cobran la AUH (Captura: ANSES)

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 3: martes 16 de junio.

Cuándo se cobra la asignación por embarazo. (Captura: ANSES)

Cuándo se cobra la asignación por embarazo. (Captura: ANSES)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio.

Cuándo se cobra la Asignación por Prenatal y por Maternidad. (Captura: ANSES)

Cuándo se cobra la Asignación por Prenatal y por Maternidad. (Captura: ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 8 de julio.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Tags
Anses calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también