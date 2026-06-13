Grave accidente en Catamarca: cayó desde un andamio de tres metros y sufrió severas lesiones

En una jornada que transcurría con normalidad, la tranquilidad de la localidad de San Isidro, ubicada en el departamento Valle Viejo, se vio drásticamente interrumpida a mitad de la tarde. Exactamente a las 16:30 de la tarde de hoy, se activaron de forma urgente los protocolos de emergencia del área metropolitana tras un reporte que ingresó de manera directa al sistema de seguridad.

Los Operadores del 905 recibieron una llamada donde se solicitaba con urgencia el auxilio de las fuerzas públicas. La alerta técnica detallaba la necesidad de presencia policial en las inmediaciones de una transitada zona geográfica: la intersección de la calle Guillermo Correa y avenida Coronel Felipe Varela. Desde la central de comunicaciones, los datos fueron transmitidos de manera inmediata a los numerarios de la Seccional de San Isidro, quienes se desplazaron rápidamente hacia el cuadrante señalado para constatar la veracidad del hecho y evaluar el escenario de la crisis.

El escenario del siniestro y el testimonio clave

Al arribar al lugar indicado, los uniformados procedieron a tomar el control de la situación y a recabar los primeros testimonios para reconstruir la mecánica del accidente. En el inmueble, el personal policial se entrevistó de manera directa con una mujer de 38 años de edad, quien se identificó como la pareja de la víctima y se convirtió en la testigo central de lo acontecido.

Según el relato pormenorizado que la mujer brindó a las autoridades, el accidente doméstico y laboral ocurrió en el interior de un galpón de su propiedad. En esos momentos, su pareja, un hombre de apellido Seiler (40), se encontraba ejecutando tareas de mantenimiento y cuidado en el predio. La reconstrucción de los hechos arrojó los siguientes datos técnicos del siniestro:

Actividad que realizaba la víctima: Tareas de poda en el interior del galpón de propiedad familiar.

Elemento de altura utilizado: Un andamio que servía de estructura de apoyo para los trabajos elevados.

Altura estimada de la caída: Una distancia de unos 3 metros de altura aproximadamente hasta el suelo.

Consecuencia física inmediata: El fuerte impacto contra la superficie le provocó al ciudadano de apellido Seiler diversas lesiones en la cabeza.

Operativo sanitario y derivación de urgencia al nosocomio capitalino

Ante la evidente gravedad del cuadro de salud que presentaba el afectado producto del traumatismo, el personal de la Seccional de San Isidro actuó sin dilaciones. De inmediato, los uniformados requirieron de forma prioritaria la presencia de los facultativos médicos del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia).

Una vez que la ambulancia llegó al galpón de la propiedad, los profesionales de la salud estabilizaron y asistieron a esta persona en el lugar del hecho. Tras brindarle los primeros auxilios críticos y constatar la delicadeza de las heridas craneales, el equipo médico determinó que era indispensable una derivación de alta complejidad. Por tal motivo, procedieron a efectuar el traslado al Hospital San Juan Bautista de la Capital, el centro asistencial de referencia donde el paciente de 40 años quedó internado para recibir atención médica especializada.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, el organismo judicial encargado de coordinar las actuaciones, evaluar las pericias técnicas sobre la estructura del andamio y determinar fehacientemente las circunstancias que rodearon este lamentable accidente.