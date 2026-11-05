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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy jueves 5 de noviembre

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

5 Noviembre de 2026 00.23

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este jueves 5 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Quiénes cobran hoy las asignaciones de pago único. (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en noviembre

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Con el 1,96% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedan en octubre de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima$444.158,46. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $514.158,46.
  • La jubilación máxima: $2.988.765,82;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $355.326,77;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42.
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