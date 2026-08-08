Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y una de las figuras fundamentales en la construcción de la carrera del capitán de la Selección argentina, murió a los 68 años en un sanatorio de Rosario, luego de atravesar una larga enfermedad, segun informó Infobae.

Esposo de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue durante décadas el principal sostén de su hijo fuera de las canchas. Con un perfil reservado y alejado de la exposición pública, acompañó cada etapa de la carrera del futbolista y estuvo especialmente involucrado en las decisiones que marcaron sus primeros años como profesional.

Su papel comenzó mucho antes de que Lionel se convirtiera en una estrella mundial. Cuando el pequeño Messi se destacaba en las divisiones inferiores de Newell's, Jorge fue quien encabezó las gestiones para conseguir el tratamiento hormonal que necesitaba su hijo para continuar con su desarrollo.

Ante la falta de respuestas en Argentina, impulsó la búsqueda de alternativas en el exterior y terminó siendo decisivo para que Lionel viajara a España y realizara una prueba en el Barcelona.

El padre que acompañó a Messi en sus primeros pasos

Jorge Messi se formó como técnico químico y durante la década de 1980 ingresó a la fábrica de Acindar, donde llegó a ocupar un cargo gerencial. Antes de dedicarse por completo al acompañamiento de sus hijos, también había tenido una relación con el fútbol: jugó como mediocampista en las inferiores de Newell's, aunque abandonó esa actividad después de cumplir con el servicio militar.

Cuando Lionel comenzó a destacarse en las divisiones infantiles de Newell's, Jorge se convirtió en una presencia habitual al costado de las canchas del predio de Malvinas.

El crecimiento deportivo de su hijo estuvo acompañado por una dificultad médica: Messi necesitaba un tratamiento hormonal para su crecimiento. Jorge realizó gestiones para conseguir cobertura en Argentina y, ante la falta de una solución, comenzó a buscar oportunidades en otros clubes.

Incluso intentó que Lionel llegara a River, aunque las negociaciones no prosperaron. Finalmente, la familia decidió viajar a España para que el juvenil pudiera probarse en Barcelona.

La operación que se concretó en el club catalán fue excepcional para un futbolista de apenas 13 años: además de incorporarlo, Barcelona aceptó afrontar el tratamiento médico y ofreció condiciones que permitieron a la familia instalarse en España.

Jorge se quedó con Lionel cuando la aventura europea estuvo a punto de terminar

Los primeros meses en Barcelona no fueron sencillos para la familia Messi. La adaptación a España resultó difícil y el futuro futbolístico de Lionel todavía era incierto.

En ese momento, Jorge tomó una decisión que terminaría siendo determinante. Le dio a su hijo la posibilidad de elegir si quería continuar con el proyecto o regresar a Rosario.

Lionel decidió quedarse.

Jorge permaneció junto a él en Barcelona mientras el resto de la familia se organizaba desde Argentina. Años más tarde, el propio Messi recordó aquellos momentos y destacó el acompañamiento de su padre.

"Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas", había contado Lionel en una entrevista realizada en 2007. También recordó que ambos atravesaron momentos de angustia y que fue su padre quien le preguntó si quería continuar o regresar.

Aquella decisión terminó siendo uno de los puntos de inflexión de una carrera que pocos años después convertiría a Messi en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Un representante de perfil bajo

Con el crecimiento de la carrera de Lionel, Jorge también asumió el rol de representante y pasó a estar al frente de buena parte de las negociaciones vinculadas con la carrera profesional de su hijo.

Sin embargo, mantuvo siempre un perfil público relativamente bajo. Fueron pocas las entrevistas que concedió durante las décadas en las que acompañó al futbolista.

Su presencia se hizo más visible en momentos especiales, como los Mundiales y otros acontecimientos deportivos, generalmente junto al resto de la familia Messi.

En redes sociales también optaba por una exposición limitada y alternaba publicaciones vinculadas con los logros de Lionel con fotografías y mensajes dedicados a sus otros hijos, nietos y familiares.

La preocupación por su salud durante el Mundial 2026

La situación de salud de Jorge Messi había generado preocupación en el entorno familiar durante el Mundial de 2026.

Luego de marcar un gol en el debut de la Selección argentina, Lionel Messi había explicado entre lágrimas que atravesaba días difíciles por una situación familiar.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles", había señalado el capitán argentino.

Días después, la familia Messi difundió un comunicado en el que informó que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y que evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba. Finalmente, Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario.

Su fallecimiento representa una pérdida personal para Lionel Messi, pero también el final de una historia marcada por el acompañamiento de un padre que tuvo un papel decisivo en los primeros pasos de uno de los mayores talentos que dio el fútbol argentino.