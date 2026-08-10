A 22 años del sismo, la imagen auténtica de la Virgen del Valle recorrerá el sur de la Capital

Durante la mañana de este lunes 10 de agosto, se anunciaron las actividades y celebraciones correspondientes a la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle, que este año tendrá como marco especial el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y se desarrollará a 22 años del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004.

Los detalles fueron brindados mediante una conferencia de prensa por el rector y el capellán mayor del Santuario Catedral, los padres Juan Ramón Cabrera y Leandro Roldán, respectivamente. El padre Cabrera explicó que el próximo 7 de septiembre, considerado el Día del Milagro o Día de la Protección que obró Nuestra Madre del Valle sobre Catamarca, tendrá este año una particularidad: la imagen auténtica de la Virgen del Valle realizará un recorrido especial por la zona sur de la Capital.

La salida hacia Valle Chico está prevista para el 5 de septiembre, en una jornada que buscará acercar la imagen mariana a comunidades, sacerdotes, catequistas, misioneros y familias de ese sector.

"Queremos acompañar la tarea pastoral de los sacerdotes de esa zona de nuestra querida Capital de Catamarca", expresó Cabrera, al explicar el sentido de la iniciativa. También señaló que se busca acompañar a los catequistas, a los misioneros y a tantas personas que tienen comedores particulares en sus familias.

El sacerdote resumió el espíritu de la visita en un mensaje de cercanía: "Nuestra Madre los cuida, los sostiene, está con ustedes y para ustedes".

Acompañando las dificultades cotidianas

El padre Cabrera destacó que la protección que se busca recordar no debe quedar solamente asociada al pasado, sino que debe entenderse como una presencia para el presente y para las necesidades actuales de las comunidades. En ese sentido, hizo referencia a las situaciones de dificultad que atraviesan muchas personas: las lágrimas de no alcanzar, una puerta que se golpea y no se abre, o una misión que se planifica y que a veces no sale como se esperaba.

Frente a esas circunstancias, planteó que la presencia de la Virgen del Valle pretende transmitir un mensaje de acompañamiento: "La Madre está con ustedes para acompañarlos".

La imagen será trasladada en un móvil muy bien protegido. Los fieles podrán acompañar la caravana utilizando vehículos, bicicletas y motocicletas, siempre con el pedido expreso de hacerlo con mucho cuidado y respeto. Cabrera consideró que será una participación "activa" y "fructuosa" y explicó que el anuncio se realizó 20 días antes, con el objetivo de que las comunidades puedan comenzar a prepararse.

También realizó una recomendación concreta a los vecinos que quieran ornamentar sus hogares para el paso de la imagen. Pidió que no coloquen gallardetes a lo largo de la calle, debido a que podrían obstaculizar el paso de la urna, y propuso que los fieles adornen los frentes de sus casas para homenajear el paso de la Virgen del Valle por sus comunidades.

"Lirio de los Valles, cuida a tus hijos"

La celebración tendrá además un lema directamente vinculado con la figura del Beato Mamerto Esquiú. El rector del Santuario Catedral explicó que, junto con los sacerdotes de la Capital, se eligió la frase "Lirio de los Valles, cuida a tus hijos".

Según detalló Cabrera, se trata de una expresión inspirada en la devoción de Mamerto Esquiú hacia la Virgen del Valle, a quien llamaba cariñosamente de esa manera. El lema conectará así las celebraciones de la Fiesta de la Protección con el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, una referencia que también estará presente en las actividades previstas durante los primeros días de septiembre.

El triduo comenzará el 4 de septiembre

El programa oficial tendrá su inicio el 4 de septiembre, con el comienzo del triduo. La jornada comenzará a las 8.30, con la Bajada de la imagen de la Virgen del Valle hasta el Presbiterio. Posteriormente se rezará el Rosario y, a las 9.00, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa.

Cabrera aclaró que las celebraciones de la Misa en la Catedral se mantendrán en el mismo horario que ya está fijado.

Durante esa jornada también se desarrollará una actividad vinculada con la figura del Beato Mamerto Esquiú. Por la tarde, los participantes formarán parte de la conmemoración de su Beatificación en Piedra Blanca, mientras que en el Santuario continuarán las Misas ordinarias de la tarde.

La caravana mariana rumbo a Valle Chico

El momento central del recorrido por el sur de la Capital será el sábado 5 de septiembre. El padre Leandro Roldán detalló que la salida con la imagen de la Virgen del Valle será a las 13.30. La caravana comenzará por calle Sarmiento, continuará por el recorrido de la plaza principal y subirá por calle República.

Desde allí, seguirá por Maipú hasta avenida Güemes hacia el Este, para luego retomar por avenida Hipólito Yrigoyen hasta la rotonda ubicada en la intersección con la avenida Bicentenario. A partir de ese punto, la imagen de la Virgen, escoltada por la Policía, se dirigirá hacia el Polideportivo Policial, ubicado a 300 metros.

Ese lugar tendrá un significado especial dentro del recorrido. Allí, a futuro, se construirá una capilla de la Capellanía de la Policía. Roldán explicó que la visita al Polideportivo será un homenaje de la Policía a la Virgen del Valle, considerada la Generala de la Policía de Catamarca. El objetivo es que allí se construya un espacio destinado al culto, al encuentro, a la oración y a la fraternidad.

Luego de permanecer unos minutos en el lugar, la caravana retomará el recorrido por avenida Bicentenario en dirección a Valle Chico. El recorrido será dado a conocer más adelante con mayor precisión.

Bendición de una gruta y Misa en Valle Chico

Una vez que la imagen llegue a Valle Chico, está prevista una actividad especial en la intersección de las calles 15 y 51, donde se realizará la bendición de una gruta.

Posteriormente, a las 17.00, se celebrará la Santa Misa en la capilla de Valle Chico. La organización también prevé la presencia de sacerdotes para atender confesiones, con el propósito de que la participación en la celebración eucarística pueda ser, según explicó Cabrera, "bien fecunda y fructuosa", permitiendo a los fieles enriquecerse con la Palabra de Dios y la Eucaristía.

Después de la Misa, la imagen emprenderá el regreso hacia el Santuario Catedral.

El regreso al Santuario Catedral

El retorno tendrá un recorrido diferente. Desde Valle Chico, la caravana pasará por el puente principal de ingreso a Valle Chico y continuará por avenida Sal Gema hasta la rotonda.

Luego girará por avenida Misiones y atravesará el nuevo centro comercial que se está instalando sobre esa avenida. El recorrido continuará hasta avenida Ocampo y San Martín, desde donde ingresará finalmente al Santuario Catedral. Los organizadores estiman que la imagen podrá regresar al Santuario alrededor de las 20.30.

Debido a este horario, la celebración de la Misa de las 20.00 será trasladada excepcionalmente a las 21.00 durante esa jornada.

El 7 de septiembre será el día central

El 7 de septiembre se desarrollará el día central de la Fiesta de la Protección. De acuerdo con lo informado por el padre Cabrera, a las 8.00 la imagen de la Virgen del Valle saldrá hacia el atrio del Santuario. A las 9.00 se celebrará allí la Santa Misa.

Después de la celebración eucarística se realizará una procesión alrededor de la plaza principal 25 de Mayo. Con esa actividad culminará la jornada de agradecimiento por la protección obrada por la Virgen del Valle hacia los vallistas, expresión que, según recordó Cabrera, era utilizada por el Beato Mamerto Esquiú.

La zona norte quedará para el próximo año

El recorrido de este año estará concentrado especialmente en la zona sur de la Capital, con la llegada de la imagen auténtica de la Virgen del Valle hasta Valle Chico.

El padre Cabrera adelantó, no obstante, que la zona norte, "si Dios quiere", quedará para el año próximo, con la posibilidad de realizar allí un recorrido parecido. En ese marco, también pidió tener en cuenta que se cuenta con la visita del Papa, referencia incorporada al anuncio de las próximas actividades.

La programación de la Fiesta de la Protección queda así estructurada: