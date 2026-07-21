ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 21 de julio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 21 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
Quiénes cobran la AUH y SUAF (Captura: ANSES)
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 6: martes 21 de julio.
Quiénes reciben hoy la asignación por Embarazo (Foto: ANSES)
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.
Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)