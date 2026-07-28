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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 28 de julio

Quiénes cobran hoy las prestaciones que otorga la Administración Nacional de Seguridad Social.

28 Julio de 2026 00.26

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 28 de julio para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las jubilaciones y pensiones (Captura: ANSES)

Prestación por desempleo, quiénes cobran hoy

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de julio.

Quiénes reciben la prestación por desempleo (Captura ANSES)

Quiénes reciben la prestación por desempleo (Captura ANSES)

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único (Foto: ANSES)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 11 de agosto.

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

Quiénes reciben hoy las asignaciones familiares. (Captura: ANSES)

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Anses Catamarca Cronograma de pago Fecha de cobro

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