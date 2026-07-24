Momentos de tensión: un cortocircuito provocó un incendio en Catamarca

A las 22:00 de la noche de ayer, un llamado canalizado a través del SAE-911 motivó el despliegue de efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes acudieron al pasaje Santa Rosa al 200 ante el reporte de que se estaría produciendo un incendio.

La intervención policial se desarrolló con la colaboración de personal de la Seccional Primera, que también se trasladó hasta el lugar para asistir en el procedimiento. Una vez en el sitio, los uniformados constataron la existencia del foco ígneo y comenzaron a coordinar las acciones necesarias para controlar la situación y evitar que el incidente pudiera adquirir mayores dimensiones.

La actuación conjunta de ambas dependencias permitió brindar una respuesta inmediata frente a la emergencia, mientras se avanzaba en la evaluación de las circunstancias que habían dado origen al incendio.

El origen del foco ígneo, bajo investigación

De acuerdo con la información recabada en el lugar, y por causas que son materia de investigación, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito en un gabinete con medidores de luz correspondiente a los departamentos ubicados en ese sector.

Si bien el origen del siniestro continúa siendo objeto de investigación, la hipótesis inicial apunta a un desperfecto eléctrico que habría desencadenado el foco ígneo. Esa circunstancia motivó que los efectivos policiales solicitaran de inmediato la intervención del personal especializado para contener el incendio y reducir el riesgo de propagación.

La ubicación del foco en un gabinete donde se concentran los medidores de energía eléctrica de los departamentos convirtió la situación en un escenario que demandó una actuación técnica específica, razón por la cual se convocó a especialistas en la materia.

Intervención de la Dirección Bomberos

Ante la magnitud de la emergencia, los efectivos policiales requirieron la presencia de numerarios de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes arribaron al lugar para llevar adelante las tareas propias de su especialidad.

Tras desplegar el operativo correspondiente, el personal de Bomberos logró sofocar las llamas, controlando completamente el foco ígneo y evitando que el incendio se extendiera hacia otros sectores del complejo de departamentos.

La intervención especializada resultó determinante para extinguir el fuego y garantizar que la situación quedara bajo control, culminando así el operativo iniciado tras el requerimiento recibido por el SAE-911.

Daños registrados

Como consecuencia del incendio, solo se registraron daños materiales parciales en el sector donde se encontraba el gabinete con los medidores de luz.