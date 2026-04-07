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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy martes 7 de abril

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

7 Abril de 2026 01.10

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 7 de abril para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

 

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en abril

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

Con el 2,9% de aumento y sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan, los haberes quedarán en abril de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $380.319,31. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $450.319,31.
  • La jubilación máxima$4.162.912,57;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $304.255,45;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $266.223,51.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $173.978,72.
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Anses Asignaciones Beneficiarios calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro jubilados pensionados

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