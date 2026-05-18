Envían al penal a un policía y a su cómplice por robo de moto en Catamarca

En las últimas horas, los mencionados fueron llevados por personal de la división traslado al juzgado de control de garantías de avenida Virgen del Valle al 800 donde se les realizó la audiencia de control de detención.

La medida Judicial fue solicitada por el fiscal Facundo Barros Jorrat quién la semana pasada los imputo e indagó por el delito de "robo simple" y "robo en grado de tentativa", en concurso real y en calidad de coautores, oportunidad en la que ambos guardaron silencio. Ante el juez, el fiscal solicitó que se le confirme la detención lo que luego, de escuchar a la defensa de los imputados, confirmó y los envió al penal de Miraflores.

El hecho

En cuanto a los hechos por los cuales el policía y su cómplice fueron enviados al penal ocurrieron entre la noche del 12 de mayo y la madrugada del día 13, cuando ingresaron a un domicilio de la avenida Bartolomé de Castro esquina Monseñor Damico y previo a forzar el candado de un garaje ingresaron y se robaron una motocicleta.

Más tarde, estás personas regresaron nuevamente a dicho domicilio con la intención de robar una segunda motocicleta. Sin embargo, en esta oportunidad no lo pudieron lograr al ser sorprendidos por efectivos de la Comisaría Cuarta quienes tras una breve persecución en inmediaciones al Hospital San Juan Bautista los aprehendieron al derrapar y terminar sobre la calzada.

Tras el procedimiento el fiscal barros Jorrat inicio la investigación que permitió el recupero de la primera moto robada, la que hallada en el domicilio de uno delos detenidos.

En cuanto al imputado Martínez, voceros policiales consultados informaron que el mismo se encuentra en situación de pasiva desde hace más de un año, es decir, que actualmente no se encontraba trabajando en las filas de la fuerza de seguridad provincial.