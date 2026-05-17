Choque frontal en La Cébila: un muerto y varios heridos en la Ruta Nacional 60

Un trágico siniestro vial se registró este domingo por la noche en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 1100, en la Quebrada de La Cébila, donde una persona murió y varias resultaron heridas tras un choque frontal.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 21:15/21:30 en la zona conocida como la curva de "Los Golondrinas", cuando dos vehículos colisionaron de frente por causas que aún se investigan.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia. En el lugar trabajan ambulancias, personal del SAME, efectivos de la Policía de Catamarca, bomberos y peritos, quienes realizan las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.

Tránsito interrumpido

Desde Vialidad Nacional informaron que, debido a la gravedad del siniestro, el tránsito permanece momentáneamente interrumpido para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional 60, en el tramo de la Quebrada de La Cébila.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y circular con extrema precaución hasta que se normalice la circulación.