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ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 27 de marzo

Conocé quiénes reciben hoy las distintas prestaciones que paga la Administración Nacional de Seguridad Social.

27 Marzo de 2026 01.10

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este viernes 27 de marzo para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones que superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 6 7: viernes 27 de marzo.

Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones de la ANSES. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las distintas prestaciones de la ANSES. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben hoy las asignaciones de pago único. (Captura: ANSES)

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)
Quiénes reciben las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas. (Captura: ANSES)

 

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy

  • Documentos terminados en 6 7: viernes 27 de marzo.

Quiénes cobran hoy la prestación por desempleo correspondiente a marzo. (Captura: ANSES)
Quiénes cobran hoy la prestación por desempleo correspondiente a marzo. (Captura: ANSES)

 

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $369.600,88;
  • La jubilación máxima: $2.487.063,95;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.
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Anses Asignaciones Beneficiarios calendario de pagos Catamarca Fecha de cobro jubilados pensionados

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