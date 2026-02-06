ANSES Catamarca: calendario de pagos para hoy viernes 6 de febrero

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social continúa avanzando esta semana. Para este viernes, el organismo previsional ha confirmado el desembolso de haberes para diversos grupos que incluyen asignaciones especiales y planes de asistencia al trabajador, garantizando el acceso a los fondos en las sucursales bancarias habilitadas.

Cronograma para Asignaciones de Pago Único y PNC

Los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU), que comprenden los conceptos de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, ya tienen el cronograma disponible. En esta instancia, no rige la restricción por número de documento, por lo que todos los titulares pueden acceder al cobro de manera directa.

Según información publicada por el medio C5N, esta misma modalidad de «documento libre» se aplica a las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). En ambos casos, el organismo destacó que los beneficiarios tienen un margen amplio para retirar el dinero, con una fecha límite fijada para el próximo 12 de febrero.

Desempleo Plan 2: detalles de la fecha de cobro

Para quienes forman parte del Desempleo Plan 2, el pago correspondiente al mes de enero también se encuentra disponible a partir de este viernes 6 de febrero. Al igual que las asignaciones mencionadas anteriormente, este grupo no debe seguir un orden por terminación de DNI para presentarse en el banco.

Es fundamental que los titulares tengan en cuenta que el plazo para cobrar estos montos vence el 12 de febrero. Pasada esa fecha, los fondos regresan al organismo, lo que suele derivar en trámites adicionales para solicitar un repago.

Recomendaciones para el cobro en sucursales

Se recuerda a todos los beneficiarios que, si bien se puede retirar el efectivo por ventanilla, el uso de la tarjeta de débito permite realizar compras y operaciones en cajeros automáticos cualquier día de la semana, evitando las filas en las entidades bancarias durante las jornadas de mayor afluencia.

Pensiones no contributivas ANSES: quiénes acceden y los requisitos en febrero de 2026



Quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán percibir en febrero de 2026 el pago correspondiente a las pensiones no contributivas (PNC).

En cambio, las personas que permanezcan fuera del país por más de 90 días seguidos o tengan el beneficio suspendido por irregularidades detectadas por el organismo no estarán habilitadas para cobrar durante ese mes.

Quiénes pueden acceder a las pensiones no contributivas ANSES: los requisitos en febrero de 2026

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún otro régimen.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, puede solicitarse documentación adicional, como informes catastrales.

Pensión para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia, o extranjera con un mínimo de 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni ningún otro beneficio previsional.

No corresponde en caso de detención ni si el cónyuge ya es titular de la misma pensión.

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES dispone de una herramienta online que permite consultar si hay un pago asignado durante el mes. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social. Ir a la sección "Mis Cobros". Verificar si aparece un beneficio correspondiente a febrero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas (PNC) de ANSES en febrero de 2026