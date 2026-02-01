Investigan la muerte de un hombre hallado sin genitales

Un escenario de profundo misterio y crudeza sacudió la tranquilidad del barrio Malvinas Argentinas durante la tarde de este domingo. El hallazgo del cuerpo sin vida de Amadeo Vásquez, un hombre de 67 años, ha dado inicio a una compleja investigación judicial liderada por la Dra. Paola González Pinto.

El caso, que presenta ribetes macabros por las condiciones en las que fue encontrada la víctima, mantiene en vilo a las autoridades del distrito este.

La intervención policial se desencadenó pasadas las 16.00 horas, cuando efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al loteo Soria, en una vivienda sin número. El alerta provino de los vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación ante un olor nauseabundo que emanaba del patio del domicilio. Al ingresar al fondo de la propiedad, donde la pestilencia se tornaba más intensa, los uniformados localizaron el cadáver de Vásquez tendido en el suelo.

Según los primeros testimonios recabados por el personal policial, el sexagenario vivía solo y atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. Los residentes de la zona describieron que el hombre habitaba en condiciones precarias y que era, supuestamente, una persona alcohólica. Esta información contextualiza el entorno de soledad en el que se produjo el deceso, el cual pasó inadvertido por varios días hasta que los signos físicos de la descomposición se volvieron evidentes para el entorno.

Tras la confirmación del fallecimiento por parte del personal del SAME, la Fiscalía de Instrucción en feria movilizó a los peritos de la Unidad Judicial N° 3 y a la médica legista. La escena presentaba detalles perturbadores: la víctima se encontraba totalmente desnuda y, a simple vista, se podía observar que no tenía sus genitales. El examen preliminar determinó que Vásquez llevaba al menos cinco días de fallecido, lo que explica el avanzado estado de los restos.

Durante la labor de la médica forense, ocurrió un incidente que arrojó luz sobre una de las hipótesis principales de los investigadores. Un perro se acercó al cuerpo e intentó morderle la piel, lo que llevó a considerar que el animal podría haberle comido los genitales tras la muerte. Sin embargo, ante la imposibilidad de establecer fehacientemente la causa del deceso en el lugar, la profesional recomendó realizar la operación de autopsia.

En consecuencia, la fiscal González Pinto ordenó el traslado inmediato a la morgue judicial para realizar las pericias que determinen si hubo violencia en el acto o si se trató de una muerte natural seguida de la intervención de los animales.