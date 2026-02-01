ANSES actualiza haberes: cronograma y nuevos montos para febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. Este periodo está marcado por una actualización del 2,8% en todas las prestaciones, un porcentaje que se ajusta en estricta sintonía con el índice de inflación difundido para el mes de diciembre. Esta medida busca sostener el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones frente a la dinámica de precios.

Con la implementación del incremento, la jubilación mínima se ha fijado en $429.079,70, cifra que se compone de un haber de $359.079,70 más el abono de hasta $70.000. Por su parte, el haber máximo se posiciona en los $2.416.266,40. Los montos actualizados para el resto de las categorías son:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): $129.032,04.

$129.032,04. Asignación por hijo (sistema SUAF): $64.522,42.

$64.522,42. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,76.

$287.263,76. Pensiones No Contributivas (PNC): $251.355,78.

$251.355,78. Prestación Básica Universal (PBU): $164.262,57.

Es importante destacar que los titulares de la AUH perciben mensualmente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante es retenido y abonado en una cuota única a fin de año tras la presentación de la libreta de escolaridad y vacunación.

Calendario de Jubilaciones y Pensiones

El flujo de pagos se dividirá según el monto de los haberes y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Haberes que no superen el mínimo:

DNI 0: 9 de febrero.

DNI 1: 10 de febrero.

DNI 2: 11 de febrero.

DNI 3: 12 de febrero.

DNI 4: 13 de febrero.

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6 y 7: 19 de febrero.

DNI 8 y 9: 20 de febrero.

Haberes que superen el mínimo:

DNI 0 y 1: 23 de febrero.

DNI 2 y 3: 24 de febrero.

DNI 4 y 5: 25 de febrero.

DNI 6 y 7: 26 de febrero.

DNI 8 y 9: 27 de febrero.

Cronograma para Asignaciones y PNC

Las Pensiones No Contributivas (PNC) iniciarán el ciclo el lunes 9 (DNI 0 y 1) y finalizarán el viernes 13 (DNI 8 y 9). En tanto, las Asignaciones Familiares de PNC se cobrarán para todas las terminaciones desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y SUAF, el esquema es el siguiente:

DNI 0 a 4: del 9 al 13 de febrero (correlativo).

DNI 5: 18 de febrero.

DNI 6: 19 de febrero.

DNI 7: 20 de febrero.

DNI 8: 23 de febrero.

DNI 9: 24 de febrero.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) comenzará su pago el 10 de febrero (DNI 0) y se extenderá hasta el 25 de febrero (DNI 9).

Otras prestaciones y Pagos Únicos

Finalmente, ANSES detalló las fechas para prestaciones específicas:

Asignación por Prenatal: DNI 0 y 1 el 11 de febrero; 2 y 3 el 12; 4 y 5 el 13; 6 y 7 el 18; 8 y 9 el 19 de febrero.

Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones del 11 de febrero al 12 de marzo.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Del 10 de febrero al 12 de marzo.

Prestación por Desempleo: Del 24 de febrero (DNI 0 y 1) al 2 de marzo (DNI 8 y 9).