ANSES Catamarca: se oficializó el calendario de pagos de abril

La ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados durante abril de 2026, diferenciando entre quienes perciben hasta el haber mínimo y quienes lo superan.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026

DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026

DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026

DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026

DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026

DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026

DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026

DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026

DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026

DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026

Este esquema refleja la política habitual de pagos escalonados por número de DNI, que permite una distribución ordenada y evita aglomeraciones en las sucursales y cajeros automáticos.

Aumento de haberes y bono especial

Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31. Además, quienes perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, elevando el ingreso total a $450.319,31.

Este incremento no solo beneficia a jubilados y pensionados sino que también alcanza a otras prestaciones esenciales:

PUAM: $304.255,44

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $266.223,52

AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.664

AUH por hijo con discapacidad: $445.002

Asignación por Embarazo: se equipara al valor general de la AUH

El aumento se implementa conforme al esquema de movilidad mensual vigente, que ajusta los valores periódicamente en función de la evolución de variables económicas clave.

Prestaciones y refuerzos: continuidad de la Tarjeta Alimentar

A diferencia de otros aumentos, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones en abril de 2026, asegurando un complemento estable a los ingresos de las familias. Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

De este modo, el mes combina un incremento en las prestaciones principales con la continuidad de algunos refuerzos sin actualización, ofreciendo una combinación de ajuste y estabilidad que resulta crucial para el presupuesto diario de los beneficiarios.

Contexto y relevancia del ajuste

Este calendario y aumento se produce en un contexto donde cada modificación en los ingresos tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de argentinos. La combinación de aumento porcentual, bono extraordinario y continuidad de programas de apoyo alimentario refleja una estrategia de la ANSES orientada a sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El ajuste de abril no solo redefine los montos nominales de las prestaciones, sino que también marca un hito para quienes reciben el haber mínimo, quienes verán su ingreso incrementado significativamente gracias al bono de $70.000. Al mismo tiempo, la actualización de asignaciones familiares y AUH asegura que los hogares con hijos continúen percibiendo un soporte acorde con la movilidad prevista por el organismo.