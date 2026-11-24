El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, informó que ya se encuentra definido el cronograma de acreditación de los haberes correspondientes al mes en curso, con fechas establecidas para los distintos sectores de la administración provincial durante la primera semana de diciembre.

La comunicación oficial establece como siempre dos jornadas diferenciadas para el pago de los salarios, contemplando por separado al sector docente y a los trabajadores de la Administración Pública Provincial. De acuerdo con el esquema anunciado, las acreditaciones comenzarán el jueves 3 de diciembre y continuarán el viernes 4, completando de esta manera el calendario previsto para ambos grupos de empleados estatales.

La definición de las fechas permite a los trabajadores conocer anticipadamente cuándo estarán disponibles sus respectivas remuneraciones. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda y Obra Pública precisó los días asignados a cada sector, estableciendo un cronograma que se desarrollará durante las primeras jornadas del último mes del año.

El anuncio comprende los haberes correspondientes al mes en curso y constituye la información oficial sobre las fechas de acreditación salarial previstas por el Ejecutivo provincial.

Primero, los docentes

Según el cronograma difundido, el primer sector contemplado será el docente, cuyos haberes estarán acreditados el jueves 3 de diciembre. La acreditación de los salarios docentes se realizará antes de la correspondiente al resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, que fue programada para el día siguiente.

De esta manera, quienes se desempeñan en el sector docente ya cuentan con una fecha definida para organizarse en función de la disponibilidad de sus ingresos durante la primera semana de diciembre.

Sigue la Administración Pública

La segunda jornada del cronograma estará destinada a los empleados de la Administración Pública Provincial. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, los trabajadores de este sector tendrán sus haberes acreditados el viernes 4 de diciembre.

Con esta fecha se completará el esquema de pagos correspondiente a los sectores incluidos en el anuncio oficial.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo?

Por otra parte, el Gobierno provincial también se refirió a la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), aunque aclaró que ese dato todavía no fue establecido públicamente.

Según informó oficialmente, la fecha correspondiente a la acreditación de esta segunda cuota será comunicada en los próximos días.

De esta manera, mientras ya se encuentra confirmado el calendario para el pago de los haberes mensuales, permanece pendiente la información específica sobre cuándo se hará efectiva la segunda parte del aguinaldo.