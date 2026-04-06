Confirman el cronograma de pagos para los municipales capitalinos

Finalmente la Municipalidad de la Capital confirmó el cronograma de pago de sueldos correspondiente a marzo de 2026, una definición esperada por los trabajadores municipales y por quienes integran programas laborales y modalidades contractuales vinculadas a la administración local.

Según la información difundida, el pago se concretará este martes 7 de abril, jornada en la que quedarán habilitados los haberes para distintos sectores comprendidos dentro de la estructura municipal.

La medida alcanza a tres grupos específicos:

Trabajadores de Planta Permanente

Programa Catamarca Ciudad Trabaja

Contratos de Locación de Obra

La confirmación del cronograma permite ordenar la percepción de haberes de quienes dependen de estas categorías y fija con precisión tanto la fecha como la modalidad bajo la cual se realizará el cobro.

Quiénes cobran y bajo qué modalidad

El esquema informado por la comuna capitalina establece que el pago se realizará por ventanilla, modalidad presencial que requiere la asistencia de los beneficiarios al punto de cobro habilitado.

La disposición incluye a los trabajadores de Planta Permanente, sector que integra la estructura estable de la administración municipal, así como también a quienes forman parte del programa Catamarca Ciudad Trabaja, iniciativa incluida en el cronograma oficial.

También quedaron comprendidos los Contratos de Locación de Obra, modalidad que reúne a quienes prestan servicios bajo ese régimen específico. De esta forma, la jornada del martes concentrará el pago de haberes para todos esos segmentos, en el marco del cronograma correspondiente al mes de marzo.

Horarios

La Municipalidad precisó además el horario en el que se realizará el pago por ventanilla, con una franja dividida en dos turnos durante la jornada.

Los horarios oficiales son los siguientes:

De 8 a 13 horas

De 14 a 16 horas

La organización en dos bloques horarios busca estructurar el proceso de pago a lo largo del día, permitiendo que los trabajadores y contratados alcanzados por la medida puedan concurrir dentro de esas franjas.