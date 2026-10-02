La Capital confirmó el cronograma de pago: cuándo se cobra en octubre

La Municipalidad de la Capital dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de septiembre para los trabajadores municipales, informando la fecha en la que comenzará el proceso de acreditación de salarios para los distintos sectores comprendidos.



De acuerdo con la comunicación oficial, el martes 6 de octubre se iniciará el pago destinado a los agentes que integran la planta permanente, a los trabajadores del programa Catamarca Ciudad Trabaja y a quienes cumplen funciones bajo la modalidad de contrato de locación de obra.

La información fue difundida por el municipio a través de sus canales oficiales con el objetivo de informar a los empleados municipales sobre el cronograma previsto para el cobro de sus remuneraciones.

Además de informar la fecha de pago, la Municipalidad de la Capital comunicó el esquema previsto para quienes deban percibir sus haberes mediante la modalidad de pago por ventanilla.

En ese sentido, se indicó que la atención se realizará el martes 6 de octubre en la Dirección General de Tesorería, respetando el horario establecido para esa dependencia. Según el cronograma oficial, el pago por ventanilla se efectuará en los siguientes horarios: