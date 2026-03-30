Lista la fecha de pago de los haberes para docentes y administración pública

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública definió el esquema de acreditación de los haberes correspondientes al mes de marzo de 2026, estableciendo fechas diferenciadas para los distintos sectores del Estado provincial.

De acuerdo con el cronograma informado, la acreditación se realizará de la siguiente manera:

Docentes: martes 7 de abril .

martes . Empleados de la Administración Pública: miércoles 8 de abril.

La disposición alcanza a dos de los principales sectores del empleo estatal, con una programación escalonada que ordena la percepción de salarios en jornadas consecutivas. De este modo, primero se concretará el pago destinado al sector docente y, al día siguiente, será el turno de los agentes de la administración pública.

La definición del calendario por parte del organismo provincial aporta previsibilidad sobre la fecha en que los trabajadores podrán contar con la acreditación de sus salarios, correspondientes al período de marzo.

Los salarios incluirán los incrementos acordados en paritarias

Uno de los aspectos centrales de esta acreditación es que, según se recordó oficialmente, en los pagos previstos los trabajadores percibirán los incrementos pautados con el Gobierno Provincial.

Esto significa que tanto los docentes como los empleados de la Administración Pública verán reflejadas en sus haberes las actualizaciones salariales establecidas en las respectivas negociaciones paritarias, conforme a los acuerdos alcanzados para cada sector. En este sentido, la liquidación de marzo no solo responde al cronograma habitual de pago de salarios, sino que además incorpora las mejoras definidas en las mesas salariales, un punto de especial relevancia para los agentes estatales alcanzados.

Un esquema de pago con fechas precisas

Con este anuncio, el Gobierno provincial dejó establecido el cronograma de acreditación para uno de los pagos más esperados del inicio de abril: los salarios de marzo de 2026 con actualización paritaria incluida.

La precisión de las fechas y la confirmación de que los incrementos serán efectivizados junto con el salario mensual configuran los dos ejes principales del anuncio oficial. Para los trabajadores alcanzados, esto implica que los depósitos previstos para el 7 y 8 de abril reflejarán de manera directa lo acordado en las respectivas paritarias con el Gobierno Provincial, consolidando en la acreditación de marzo los aumentos ya pautados.