Estos son los tres signos con menos suerte en septiembre, según la inteligencia artificial

Con el inicio de septiembre, muchas personas se preguntan cuáles son los tres signos que tendrán "menos suerte" en las próximas semanas. Muchos seguidores de la astrología se orientan con horóscopos para conocer cuál será su fortuna, según los tránsitos planetarios. Para ello, la inteligencia artificial (IA) puede ofrecer sus predicciones y anticipar los astros que enfrentarán más desafíos en el noveno mes del año.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Cuáles son los tres signos con "menos suerte" en septiembre de 2026, según la inteligencia artificial

Al momento de preguntar a la IA sobre cuáles son los signos del Zodíaco que serán menos beneficiados debido a que enfrentarán desafíos y no experimentarán tanta suerte en el quinto mes del año, la herramienta reveló que son Piscis, Géminis y Escorpio.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Piscis : la sensación podría ser de hacer mucho esfuerzo sin obtener resultados inmediatos . Lo recomendable sería evitar decisiones impulsivas y prestar especial atención a acuerdos, gastos y promesas que parezcan demasiado buenas.

: la sensación podría ser de . Lo recomendable sería evitar decisiones impulsivas y prestar especial atención a acuerdos, gastos y promesas que parezcan demasiado buenas. Géminis : después de un período de bastante movimiento, septiembre podría presentar más obstáculos y cierta dispersión para Géminis. Pueden aparecer varias oportunidades al mismo tiempo, pero no necesariamente todas serán convenientes.

: después de un período de bastante movimiento, septiembre podría presentar para Géminis. Pueden aparecer varias oportunidades al mismo tiempo, pero no necesariamente todas serán convenientes. Escorpio: este signo podría atravesar un septiembre algo más exigente, particularmente en relaciones, trabajo y cuestiones que requieren negociación. Algunas situaciones pueden obligarlo a revisar decisiones tomadas anteriormente.

Cabe recordar que se trata de tendencias astrológicas que no impiden que las personas salgan adelante y puedan reponerse de las adversidades. De hecho, sirve saberlas de antemano para prepararse y poder enfrentar los desafíos de forma planificada.