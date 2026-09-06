Domingo con nieve: Las Chacritas y Aconquija amanecieron cubiertas de blanco

El domingo comenzó con un marcado descenso de la temperatura en distintos puntos de Catamarca, donde el frío se hizo sentir con fuerza desde las primeras horas de la jornada. En Las Chacritas, departamento Andalgalá, la nieve volvió a cubrir distintos sectores, transformando el paisaje habitual en una postal completamente invernal.

La jornada dejó un escenario teñido de blanco, con la nieve presente en diferentes sectores y una imagen que volvió a poner al invierno en primer plano. El fenómeno estuvo acompañado por temperaturas bajas y condiciones meteorológicas que reflejaron la intensidad del descenso térmico anunciado.

El paisaje amaneció cubierto de blanco y ofreció una particular postal para este domingo. La presencia de nieve, sumada a las bajas temperaturas, marcó el comienzo de una jornada en la que el frío se convirtió en uno de los principales protagonistas.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con los datos consignados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Las Chacritas presentaba durante la mañana un registro de 6 grados, con el cielo mayormente nublado.

Las condiciones meteorológicas también mostraban una diferencia entre la temperatura registrada y la sensación térmica, que se ubicaba en 4 grados, reflejando el carácter frío de la jornada.

A estos datos se sumaban una humedad del 65% y viento proveniente del Noroeste, a 10 kilómetros por hora. Este conjunto de condiciones acompañó la presencia de nieve en Las Chacritas y configuró una mañana con características plenamente invernales.

La nieve también llegó a Yunka Suma y Aconquija

Las condiciones de frío y nieve no se limitaron a Las Chacritas. La nieve también se repitió en Yunka Suma, mientras que en Aconquija la mañana se presentó igualmente con temperaturas muy bajas.

En este último sector se registró una temperatura de -2 grados, uno de los datos más destacados de la jornada por la intensidad del frío.

Así, diferentes sectores quedaron atravesados por un mismo escenario: bajas temperaturas, cielo cubierto y presencia de nieve, con registros que evidenciaron el marcado descenso térmico. La nieve volvió de esta manera a convertirse en una de las imágenes distintivas de la jornada, especialmente en las zonas donde el frío permitió que el paisaje quedara nuevamente cubierto de blanco.

El invierno en el centro de la escena

Las nevadas registradas forman parte del anunciado descenso de la temperatura que había sido anticipado. El cambio en las condiciones se hizo visible no solamente a través de los registros térmicos, sino también mediante la transformación del paisaje en distintos puntos.

Las Chacritas, Yunka Suma y Aconquija quedaron así vinculadas por una jornada en la que el frío tuvo una presencia marcada. En Las Chacritas, la nieve cubrió sectores y dejó una postal invernal en pleno domingo; en Yunka Suma el fenómeno volvió a repetirse, mientras que Aconquija acusó una mañana especialmente fría, con -2 grados.

El descenso térmico anunciado encontró en estas localidades una expresión concreta: temperaturas bajas y nieve en diferentes sectores.