Brutal ataque en Catamarca: apuñaló varias veces a un hombre y ahora lo busca la Policía

La noche transcurría en el barrio La Victoria cuando, cerca de las 21.00 horas, una situación que por el momento es materia de investigación judicial derivó en un violento hecho de sangre.

El episodio ocurrió específicamente en el pasaje Juan Vucetich, donde, por causas que todavía deben establecerse, se habría producido una gresca en la vía pública. En medio de esa situación, un hombre mayor de edad, identificado judicialmente con las iniciales T. H., habría atacado con un cuchillo de cocina a Ricardo Julio Vaca, de 34 años.

De acuerdo con la información disponible, el ataque se produjo en reiteradas oportunidades, provocándole heridas a Vaca. Tras concretar la agresión, el presunto autor se dio rápidamente a la fuga, dando inicio a una búsqueda policial que continúa por estos momentos.

La fuga y el despliegue policial

Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, el presunto agresor ya no se encontraba allí. La intervención permitió localizar únicamente a Ricardo Julio Vaca, quien permanecía en el lugar luego de haber sido atacado.

La fuga de T. H. llevó a los investigadores a desplegar una búsqueda con el objetivo de dar con su paradero. Por el momento, el hombre continúa siendo intensamente buscado, mientras la investigación judicial procura determinar con precisión las circunstancias en las que se desencadenó la gresca y cómo se desarrolló posteriormente el ataque.

La identificación del sospechoso mediante sus iniciales responde a la necesidad de no entorpecer la investigación judicial, según la información proporcionada.

Asistencia y traslado de la víctima

Luego de ser encontrado por los efectivos, Vaca recibió asistencia del personal del SAME. La atención inicial dio paso posteriormente a su traslado a un centro sanitario.

El hombre fue llevado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo atención médica como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

En este punto, el episodio tiene dos escenarios claramente definidos: por un lado, la búsqueda del hombre señalado como autor de la agresión; por otro, la asistencia médica brindada a la víctima luego de haber sido encontrada por la Policía.

La investigación quedó en manos de la Justicia

El hecho quedó bajo la intervención del personal de la Unidad Judicial N.º 7, que lleva adelante las actuaciones correspondientes. La investigación se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de Turno del Distrito Norte.

Las circunstancias que rodearon la gresca, el motivo que habría desencadenado la pelea y la secuencia exacta del ataque forman parte de los aspectos que son materia de investigación judicial.

Por ahora, la prioridad policial se concentra en localizar a T. H., quien, según la información suministrada, se dio a la fuga inmediatamente después de apuñalar en reiteradas oportunidades a Vaca con un cuchillo de cocina.

El episodio ocurrido cerca de las 21.00 horas en el pasaje Juan Vucetich dejó como resultado una persona herida y un sospechoso que permanece prófugo, mientras las actuaciones judiciales avanzan para esclarecer lo sucedido.

La búsqueda del sospechoso continúa mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias que precedieron al violento ataque registrado esta noche en el barrio La Victoria.