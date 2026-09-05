Es de Catamarca, pidió $51.000 y terminó debiendo más de $1,5 millones en menos de dos años

En septiembre de 2024, un catamarqueño de entre 40 y 44 años tenía una deuda de $51.000 con Mercado Libre (ML). Era, en apariencia, una obligación acotada y vinculada a una situación cotidiana que atraviesan millones de personas que recurren a una billetera virtual para llegar a fin de mes.

Veintidós meses después, en junio de 2026, la situación era completamente distinta. La misma persona acumulaba $1.529.000 de deuda, distribuida entre tres prestamistas: a ML se habían sumado el Banco Nación (BN) y Tarjeta Naranja (TN). Para entonces, además, el deudor ya registraba más de 90 días de atraso en sus pagos.

El recorrido forma parte de "Caso 7", incluido en No es la gente: es la economía, un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) a partir de microdatos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El padrón utilizado para reconstruir el caso fue anonimizado. Los economistas de MATE —Sergio Arelovich, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda, Diego Kofman y Lavih Abraham— seleccionaron este expediente, junto con los de otras dos personas de Córdoba y Neuquén, porque los tres muestran una misma secuencia, definida en el informe como "bola de nieve".

La dinámica comienza con una sola deuda pequeña. Mes a mes aparecen nuevos prestamistas, el monto total aumenta y, finalmente, las obligaciones entran en mora de manera conjunta.

Una secuencia que alcanzó a 1,6 millones de personas

El caso catamarqueño no aparece, según el informe, como una excepción aislada. La trayectoria descrita ya fue transitada por 1,6 millones de personas en el país, cuya primera mora se produjo entre julio de 2025 y marzo de 2026, después de haber permanecido al menos un año sin atrasos.

En los tres casos analizados, además, el primer prestamista es el mismo: Mercado Libre. El informe señala que la empresa pasó de tener 3 millones de deudores a 6,5 millones en dos años, convirtiéndose en el prestamista más masivo del país. En ese mismo período, su nivel de mora pasó del 9% al 17%.

La explicación del mecanismo aparece en la propia trayectoria de los deudores. Se obtiene un crédito nuevo para afrontar la cuota de un crédito anterior. Durante algunos meses, la estrategia permite sostener los pagos. Pero la acumulación progresiva transforma una solución transitoria en una estructura cada vez más difícil de sostener.

Al seguir a las mismas personas mes a mes durante el año anterior a su primera mora, los economistas encontraron que la deuda total se multiplica por 2,7.

El informe también identifica una particularidad en la evolución posterior de los saldos: cuando una deuda ingresa en mora profunda, la entidad casi siempre deja de actualizarla. En el caso de ML, el 83% de esos montos se repite idéntico mes tras mes.

La deuda que figura y la deuda real

Los $1.529.000 registrados para el caso catamarqueño constituyen, en este sentido, una fotografía del momento en que la persona cayó en mora. Con la inflación acumulada desde entonces, señala el informe, la deuda real hoy es mayor que la que figura en los registros.

La incorporación del Banco Nación y Tarjeta Naranja tampoco aparece como un episodio aislado. Son, en la reconstrucción de MATE, dos nuevos peldaños de lo que los autores denominan "la escalera del prestamista".

Los diferentes escalones presentan niveles de mora y montos de deuda distintos:

En un banco público , la mora ronda el 15% y la deuda mediana alcanza los $1.357.000 .

, la mora ronda el y la deuda mediana alcanza los . En una tarjeta no bancaria , la mora trepa al 26% .

, la mora trepa al . En el escalón más bajo, correspondiente al crédito rápido no bancario, la mora llega al 56%, aunque la deuda media, de $489.000, se encuentra entre las más pequeñas.

La paradoja que plantea el informe está vinculada precisamente con el costo de acceder al crédito cuando la capacidad de pago ya se encuentra deteriorada. Para los economistas de MATE, "al que menos tiene, le cobran el riesgo por adelantado".

El costo de cubrir una deuda con otra

La diferencia aparece con claridad al observar la tasa de interés real, es decir, cuánto crece la deuda por encima de la inflación. De acuerdo con los datos del trabajo, esa tasa alcanza el 4,1% mensual en un banco y asciende al 8,9% mensual en una fintech: más del doble.

A esa tasa, calculan los autores, una deuda puede duplicarse en términos de poder de compra en menos de nueve meses, aun cuando el deudor no gaste un solo peso adicional.

En el caso local, la sucesión de tasas y nuevos prestamistas permite dimensionar la magnitud del proceso. Los $51.000 iniciales terminaron convertidos en $1.529.000 en menos de dos años. La deuda se multiplicó así por treinta, mientras la persona incorporaba progresivamente nuevas obligaciones y terminaba con más de 90 días de atraso.

Catamarca, entre las provincias con mayor mora

El caso individual también queda inscripto en un escenario provincial de fuerte deterioro del crédito de consumo. Según los datos de la Central de Deudores correspondientes a junio de 2026, el 36,6% de los catamarqueños con crédito de consumo está en mora.

Ese porcentaje ubica a Catamarca en el grupo de provincias con niveles más elevados de incumplimiento. La acompañan La Rioja, con 37,3%; San Juan, con 37,5%; y San Luis, con 36,2%. Todas se encuentran por encima del promedio nacional del 28% calculado por el estudio.

Los números permiten conectar la historia individual con una dimensión más amplia. La deuda del catamarqueño no se presenta únicamente como el resultado de una sucesión de decisiones financieras personales, sino como parte de una secuencia que el informe encuentra repetida en distintos puntos del país.

Cuando el problema deja de ser financiero

Para los economistas de MATE, el origen de esta dinámica se encuentra en la caída del salario real de fines de 2023 y el desarme del ahorro de los sectores más chicos. En ese contexto, el crédito aparece como una herramienta utilizada para cubrir necesidades inmediatas, pero la acumulación de obligaciones termina convirtiéndolo en un mecanismo de profundización de la deuda.

La conclusión del informe apunta, precisamente, a cuestionar la idea de que el problema pueda resolverse exclusivamente modificando el comportamiento individual de quienes toman crédito. Según los autores, ninguna política de educación financiera, ninguna advertencia sobre el uso responsable del crédito y ningún registro de deudores modifica esta secuencia.

La secuencia que reconstruye el "Caso 7" tiene, entonces, un punto de partida concreto: $51.000 de deuda. Tiene también una sucesión identificable: Mercado Libre, luego Banco Nación y Tarjeta Naranja; una multiplicación de 2,7 veces en el año previo a la primera mora; tasas reales de 4,1% mensual en un banco y 8,9% en una fintech; y una deuda final registrada de $1.529.000.

Pero para los economistas de MATE, el dato decisivo se encuentra fuera de esa cuenta. Su conclusión es que la secuencia solo puede modificarse cuando cambia la capacidad de los hogares para sostener sus gastos con sus propios ingresos: "Lo único que la modifica es que el trabajo vuelva a pagar lo que cuesta vivir."