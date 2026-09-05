Catamarca: aprehendieron a un hombre acusado de realizar una conexión clandestina de energía

Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la noche, acusado de realizar una conexión clandestina de energía eléctrica en un sector de la ciudad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:00, cuando efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en la esquina de las avenidas Gob. Arnoldo Aníbal Castillo y Belgrano.

En el lugar, los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Chumbita (41), quien habría realizado una conexión clandestina al servicio de energía eléctrica.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas que deberán ser cumplimentadas en el marco de la causa.