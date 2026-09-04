Catamarca registró dos temblores en una misma jornada

Catamarca registró ayer dos temblores en distintos momentos del día, de acuerdo con la información confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El primero de los fenómenos se produjo durante la tarde, mientras que el segundo movimiento telúrico fue registrado varias horas después, durante la noche. Ambos presentaron diferencias tanto en su magnitud como en la profundidad y en la ubicación de sus respectivos epicentros.

El primer evento sísmico fue confirmado por el organismo nacional este jueves a las 15.54 horas. Según los datos informados, el movimiento alcanzó una magnitud de 2.5 y tuvo una profundidad de 12 kilómetros.

Posteriormente, en horas de la noche, se produjo un segundo temblor. El movimiento fue registrado a las 22.58 horas, con una magnitud de 3.3 y una profundidad mayor, estimada en 20 kilómetros.

Sismo de la tarde de ayer

El primer sismo, registrado durante la tarde

El primer fenómeno de la jornada tuvo lugar a las 15.54 horas. El INPRES confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 2.5. En cuanto a la localización del epicentro, el organismo nacional informó las siguientes referencias geográficas:

• 55 kilómetros al Noroeste de Aimogasta.

• 57 kilómetros al Oeste de Catamarca.

• 61 kilómetros al Norte de Chumbicha.

La profundidad del movimiento fue de 12 kilómetros, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo encargado del registro de la actividad sísmica. De esta manera, el primer temblor quedó localizado tomando como referencia distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de Catamarca y las localidades de Aimogasta y Chumbicha.

Un segundo movimiento en horas de la noche

Varias horas después del primer registro, se produjo el segundo movimiento telúrico de la jornada. El fenómeno fue detectado a las 22.58 horas y presentó una magnitud de 3.3, superior a la registrada en el movimiento ocurrido durante la tarde.

En este caso, el sismo tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según los datos informados. Respecto de su epicentro, se indicó que estuvo ubicado en relación con los siguientes puntos:

• 52 kilómetros al Noroeste de Belén.

• 59 kilómetros al Suroeste de Culampajá.

• 65 kilómetros al Noroeste de Andalgalá.

Así, el segundo movimiento quedó localizado en una zona diferente a la señalada para el primer fenómeno registrado durante la misma jornada.